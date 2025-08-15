Još jedna evropska blamaža Hajduka iz Splita: Albanci eliminisali nekadašnjeg velikana Jugoslavije

Hajduk iz Splita ispao iz Evrope u dvomeču protiv Dinama iz Tirane.

Hajduk iz Splita eliminisan je u dvomeču protiv albanskog Dinamo Sitija, u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Poslije pobjede hrvatskog tima u Splitu (2:1), u Tirani je bilo 3:1 za nekadašnji Dinamo iz Tirane, koji od 2023. godine nosi novo ime.

Četvrtoplasirani tim prošlosezonskog plej-ofa Albanije izborio je produžetak rezultatom 1:0, potom je Hajduk izjednačio na 1:1 golom Australijanca Frana Karačića, ali to nije bilo dovoljno da Splićani izbjegnu još jednu evropsku blamažu. Uslijedili su golovi Albanaca, Eridona Kardakua u 109. i Hekurana Beriše u 111. i tu je bio kraj evropske sezone hrvatskog tima.

Hajduk nije igrao grupnu (sada "ligašku") fazu evro-takmičenja od jeseni 2010. godine, kada je jedini put u ovom vijeku to uspio nastupajući u grupi Lige Evrope, u kojoj je blistao Ante Vukušić. Prije toga je Hajduk proveo jesen u Evropi u sezoni 1994/95, kada je igrao Ligu šampiona i nastupio u četvrtfinalu.

Nakon toga su uslijedile mnogo bolnije decenije nekadašnjeg velikana jugoslovenskog fudbala, koji uz evropske poraze nije uspješan ni u borbi za titulu prvaka Hrvatske. Posljednju je osvojio prije 20 godina, a u međuvremenu je u Evropi ispadao u dvomečima protiv Tobola iz Kazahstana, Gzire sa Malte, Dile Gori iz Gruzije, irskog Šelburna...

"Sa ovim igračima bilo bi teško u Evropi"

Prošlog ljeta Hajduk je ispao u dvomeču protiv Ružomberoka, ovog je na produžetke izbacio azerbejdžansku Ziru, pa ispao u Tirani pod vođstvom trenera Gonzala Garsije, nasljednika Đenara Gatuza, novog selektora Italije.

"Sa igračima koje imamo bilo bi nam teško da igramo u dva takmičenja. Neki nam igraju svaku utakmicu, jer moraju. Kada bismo doveli još neke igrače, možda bismo mogli da igramo u Evropi. Sada smo fokusirani na prvenstvo, ali to nije bio cilj, htjeli smo da izborimo Evropu", kazao je Garsija.