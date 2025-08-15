logo
"Fudbal je bio prilično surov prema našoj djeci": Blagojević o bolnoj eliminaciji Partizana iz Evrope

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Trener Partizana o bolnoj eliminaciji u dvomeču protiv Hibernijana. "Tužni smo, pretužni", kazao je on nakon meč u Edinburgu.

Srđan Blagojević o eliminaciji Partizana od Hibernijana Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Partizana Srđan Blagojević priznao je da su svi u timu "tužni i pretužni" poslije bolne eliminacije iz Evrope nakon dramatičnih 120 minuta fudbala u Edinburgu. Iako su crno-bijeli pobijedili Hibernijan 3:2, to nije bilo dovoljno za prolaz u plej-of Konferencijske lige poslije beogradskih 0:2 za Škote.

"Nemam šta pretjerano da kažem, završilo se naše putešestvije u Evropi, nažalost - nevjerovatnim scenarijom u dvije utakmice. Fudbal je bio prilično surov prema našoj djeci, mladoj ekipi. Vjerujem da će ovo iskustvo dugo pamtiti i da će im pomoći u sazrijevanju koje im predstoji", kazao je on za TV Arena sport.

Ponovo su crno-bijeli igrali sat vremena sa igračem manje, zbog isključenja Nikole Simića u 62. minutu u Škotskoj.

"Prošli su nevjerovatne stvari. Igrali smo više od dva sata sa igračem manje. Kada smo igrali '11 na 11', mislim da smo pokazali da u najmanju ruku zaslužujemo da prođemo, ali fudbal je pokazao surovo lice, kažnjeni smo i završilo se kako se završilo. Tužni smo, pretužni, ali kao trener sam ponosan na ovu mladu grupu momaka, siguran sam da im predstoji lijepa budućnost, a siguran sam da ćemo se brzo oporaviti."

"Po starim pravilima bismo prošli"

Ponovo Partizanu trijumf nije bio dovoljan za plasman.

"Dva puta se desilo da pobijedimo a da ne prođemo. I protiv AEK-a smo pobijedili i ispali. Da je važilo staro pravilo prošli bismo golom u posljednjem trenutku. Šta je - tu je, ja sam ponosan."

Bio je upitan za isključenje Simića i za nevjerovatan gol kojim je Hibernijan smanjio na 1:2.

"Nevjerovatno, kao i u Beogradu. Šansa Vukotića, pa isključenje. Ne pamtim da sam vidio da je neko dao ovakav gol. Svaka mu čast na sjajnom golu, to se ne viđa često. Sigurno da je i taj gol ukrasio utakmicu. Kada smo imali 2:0 i sve pod kontrolom desilo se to, pa opet crveni karton... Moram da pogledam situaciju, ne znam šta se desilo i ne mogu da komentarišem da li je zasluženo, ali neću da ulazim u te priče. Igrač manje i epilog je poznat", dodao je Blagojević.

Bonus video: Gol Andreja Kostića u posljednjim trenucima za produžetke

Pogodak Partizana za produžetak u Edinburgu.
Izvor: YouTube/Arena sport TV

Tagovi

FK Partizan Hibernijan Konferencijska liga Srđan Blagojević

