Kristal Palas pomogao svog "dželata", Siti ponizio Ekseter, pa odbio da im pruži ruku spasa!

Dva premijerligaša imali su potpuno drugačiju sudbinu u FA Kupu, ali i potpuno drugačiji odnos prema svojim niželigaškim protivnicima.

Izvor: Conor Molloy / imago sportfotodienst / Profimedia

Fudbaleri Maklsfilda u subotu su priredili jedno od najvećih iznenađenja u engleskom fudbalu pošto su eliminisali Kristal Palas u trećem kolu FA Kupa. Klub sa sjeverozapada Engleske koji se takmiči u šestom rangu engleskog fudbala slavio je protiv premijerligaša 2:1 i tako se upisao u istoriju.

Ovo je prvi put u posljednjih 117 godina da je jedan amaterski klub eliminisao aktuelnog osvajača najstarijeg fudbalskog takmičenja na svijetu. Upravo je Kristal palas bio posljednji kojem je to uspjelo kada je 1909. godine izbacio Vulverhempton.

Uprkos činjenici da ga je Maklsfild zaustavio u odbrani trofeja čelnici Kristal palasa su se više nego gospodski ponijeli prema klubu koji ih je izbacio i čak "ukrao" rekord. Premijerligaš iz Londona odlučio je da sav zagarantovani prihod od utakmice prepusti svom subotnjem rivalu i tako omogući izuzetnu finansijsku pomoć za ovog engleskog šestoligaša koji je osnovan 2020. nakon bankrota i gašenja Maklsfild tauna.

Izvor: Darren Staples / AFP / Profimedia

Prema pravilama FA Engleske prihod od ulaznica FA Kupa se dijeli ravnopravno, bez obzira na mjesto odigravanja, pa svakom od kluba pripada po 45 odsto, dok 10 odsto pripada FA Engleske. Kristal palas odlučio je da svoj dio prepusti Maklsfildu koji je tako inkasirao oko 400.000 funti, uz dodatnih 125.000 funti nagrade za plasman u naredno kolo.

"Ovo je velika pomoć, ogromna stvar za Maklsfild. Ovo će nam značiti mnogo i za naredne godine“, rekao je vlasnik kluba Robert Smetharst i zahvalio se Kristal palasu. On je dodao da bi ukoliko u narednom kolu bude gostovao nekom klubu iz Premijer lige ukupan prihod od FA kupa mogao da dostigne i milion funti što bi omogućilo klubu da pojača ekipu i obezbijedi ostanak u klubu talentovanih igrača.

Dok se duel Kristal Palasa i Maklsfilda istiće kao jedna od najpozitivnijih trenutaka ove sezone potpuno suprotan utisak ostavio je okršaj Mančester sitija i Eksetera.

Ekipa Pepa Gvardiole rezultatom 10:1 deklasirala je trećeligaša, pred oko 8.000 njihovih navijača koji su došli na Itihad da bodre svoj klub.

Izvor: Tom Sandberg/PPAUK / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon meča nisu imali razloga za zadovoljstvo, ne samo zbog poniženja na terenu, već i činjenice da je prebogati Mančester siti odbio zahtjev Eksetera za pomoć.

Klub koji vode navijači i koji se takmiči u engleskoj Ligi jedan u posljednje vrijeme suočava se sa ogromnim finansijskim problemima zbog čega je morao da otpušta zaposlene, pa se oslanja i na pomoć svojih navijača koji su sakupili oko 600.000 funti. Da stvar bude gora prošlog novembra u požaru na njihovom stadionu pretrpjeli su štetu od 100.000 funti.

Zbog svega toga Ekseter je tražio od Mančester sitija da mu prepusti dio zarade od utakmice FA kupa, ali su "građani" to odbili.

S obzirom da ovaj meč nije izabran da ide u direktnom TV prenosu izostala je i naknada za TV prava pa je Ekseter i tu ostao bez prijeko potrebnog novca.

Na kraju treba spomenuti i da je upravo na meču protiv Eksetera ekipa Mančester sitija predstavila svoje najnovije pojačanje – Antoana Semenja, napadača kojeg je prije nekoliko dana platila čak 65 miliona funti.