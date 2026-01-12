logo
"Treneru, Džekiri mnogo može da pomogne Partizanu": Evo šta je Penjaroja rekao o novom centru crno-bijelih

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Đoan Penjaroja govorio o zapaženoj partiji Tonjea Džekirija u Podgorici protiv Studentskog centra.

Đoan Penjaroja o Tonjeu Džekiriju Izvor: YouTube/ KK SC Derby / Urbanandsport/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

KK Partizan rutinski je pobijedio na gostovanju Studentskom centru, uz zapažen utisak koji je ostavio novi centar crno-bijelih Tonje Džekiri. U napadu je sa 15 poena bio drugi strijelac ekipe iza Dvejna Vašingtona (22 poena), sakupio je po tri ofanzivna i defanzivna skoka i u odbrani imao jako važne sekvence kada se meč "lomio".

Poslije utakmice u hali "Morača", o njemu je govorio trener Partizana Đoan Penjaroja, odgovorivši na konstataciju novinara da Džekiri može mnogo da pomogne ekipi.

"Toni će igrati više u sljedećim nedjeljama. Ovo mu je prva nedjelja sa nama, iskusan je i dobar igrač, sljedećih nedjelja naučiče sve akcije i važan nam je igrač", rekao je Penjaroja.

Njegov tim je mirno trijumfovao, ali španski stručnjak nije htio da hvali tim, već je ukazao na oscilacije.

"Prije svega, ovo je teška nedjelja za nas poslije teške nedjelje i dvije naporne utakmice u Evroligi u gostima. Proveli smo sedmicu na gostovanjima. Nismo odigrali dobru utakmicu, igrali smo solidno. Nekoliko minuta dobro, nekoliko minuta loše i na kraju je dobro da smo pobijedili", rekao je Penjaroja.

Poslije još jedne pobjede u ABA ligi, crno-bijeli se vraćaju Evroligi, u kojoj stoje loše i u kojoj su posljednjeplasirani na tabeli i u nizu od šest uzastopnih poraza. U srijedu će u hali "Pionir" Penjarojin tim imati jako težak zadatak, protiv Olimpijakosa.

