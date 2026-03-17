Selektor Velsa saopštio spisak fudbalera za baraž protiv "zmajeva": Devet igrača iz engleske Premijer lige

Selektor Velsa Krejg Belami saopštio je u utorak spisak igrača za predstojeći duel baraža protiv Bosne i Hercegovine u borbi za plasman na Svjetsko prvenstvo u SAD, Meksiku i Kanadi.

Vels će 26. marta u Kardifu ugostiti "zmajeve" u polufinalu baraža, a pobjednik tog susreta u finalu će igrati protiv boljeg iz duela Italije i Sjeverne Irske.

Ukoliko izbore pobjedu u Kardifu, izabranici Sergeja Barbareza će finale baraža igrati 31. marta u Zenici na stadionu "Bilino polje".

Na spisku Velšana ponovo se nalazi veliki broj igrača koji nastupaju u najjačim ligama, a među najopasnijim ofanzivcima izdvaja se krilni fudbaler Fulama Herija Vilsona, koji ove sezone igra u odličnoj formi.

Belami zbog povreda neće moći da računa na defanzivca Totenhema Bena Dejvisa, napadača Reksama Kifera Mura i stopera Krisa Mefama, kojeg je Bornmut pozajmio Vest Bromvič Albionu.

Na spisku nema ni dugogodišnjeg kapitena Erona Remzija, jednog od najpoznatijih igrača velške reprezentacije.

Zanimljivo je da se među pozvanim igračima nalazi čak devet fudbalera koji nastupaju u engleskoj Premijer ligi.

Sam Belami je kako prenose ostrvski mediji istakao da najveća opasnost njegovom timu dolazi od Edina Džeke, kapitena BiH, koji danas slavi 40. rođendan.

"Nikada nije bio toliko brz igrač, ali njegova igra i inteligencija igre uvijek će biti na visokom nivou", rekao je Belami, koji je napustio Mančester siti 2011. godine, kada je Džeko stigao na "Itihad".

"On i dalje igra na dobrom nivou i definitivno je opasan igrač. Naša ideja bi bila da držimo BiH što dalje od našeg šesnaesterca jer tada Džeko ne može da dođe do izražaja".

Golmani: Karl Darlou (Lids), Deni Vord (Reksam), Adam Dejvis (Šefild junajted), Tom King (Everton)

Odbrana: Džej Dasilva (Koventri), Ris Norington-Dejvis (Kvins Park Rendžers), Dilan Lolor (Kardif), Ben Kabango (Svonsi), Džo Rodon (Lids), Neko Vilijams (Notingem Forest), Ronan Kpakio (Kardif), Itan Ampadu (Lids)

Vezni red: Džoš Šinen (Bolton), Džordan Džejms (Lester), Lijam Kalen (Svonsi), Džoel Kolvil (Kardif)

Napad: Hari Vilson (Fulam), Dejvid Bruks (Bornmut), Nejtan Broadhed (Reksam), Brenan Džonson (Kristal Palas), Sorba Tomas (Stouk), Mark Haris (Oksford), Luis Koumas (Hal), Dan Džejms (Lids), Rabi Matondo (Rendžers), Rubin Kolvil (Kardif).

