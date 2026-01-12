Partizan se oglasio o povredi Šejka Miltona

Oglasio se KK Partizan i tako definitivno razriješio dilemu oko toga šta je polomio Šejk Milton protiv Studentskog centra.

Izvor: MN PRESS

Trener KK Partizan Đoan Penjaroja izjavio je posle pobede nad Studentskim centrom (78:66) da je plejmejker Šejk Milton slomio ruku, međutim ispostavlja se da u prvi mah nije imao dobru informaciju ili se pogrešno izrazio. KK Partizan se oglasio i i objasnio da je Šejk Milton ipak polomio kost šake.

"Košarkaš Partizana Mozzart Bet Šejk Milton je tokom večerašnje utakmice doživio prelom kosti šake i očekuje ga duža pauza. Medicinski tim će u najkraćem mogućem roku donijeti odluku o načinu lečenja igrača", saopšteno je iz kluba na Instagramu.

U svakom slučaju Partizan će duže vrijeme biti bez Amerikanca koji je stigao kao veliko pojačanje iz NBA lige, dok je za sada igrao ispod tih očekivanja, najčešće u ritmu toplo-hladno. Nije se to promijenilo ni s dolaskom Đoana Penjaroje, ali će ovo i te kako uticati na crno-bijele koji čitave sezone muče muku s plejmejkerima.

Znamo da je već mjesecima van terena Karlik Džouns, bio je povijređen takođe i Milton u jednom trenutku, tako da će sada sva odgovornost biti na Niku Kalatesu i Kameronu Pejnu koji su i najkraće s ekipom.

Inače, Milton je u Podgorici prije povrede ubacio tri poena, a u Evroligi je na prosjeku od 6,7 poena i 3,1 skoka.

