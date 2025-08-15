"Partizanov trener Blagojević neka se zapita": Bivši sudija Jokić mu ukazao na veliku grešku njegovog igrača

Sudijski analitičar Zdravko Jokić kaže da bugarski arbitar nije pogriješio kada je isključio Nikolu Simića.

Fudbaleri Partizana časno su završili takmičenje u Evropi. Nakon poraza od Hibernijana u Beogradu (2:0), crno-bijeli mladići savladali su istog rivala na gostujućem terenu (3:2), ali nakon 120 minuta igre to nije bilo dovoljno da se domognu plej-of runde u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Kao i u Beogadu, ekipi Srđana Blagojevića posao je otežao još jedan crveni karton, ovog puta za štopera Nikolu Simića, nakon sata igre u Edinburgu, na stadionu "Ister Roud".

Mladi defanzivac dobio je prvu javnu opomenu zbog prigovora u finišu prvog dijela meča, a zatim je samo četiri nakon prvog gola, i to golčine škotskog tima i drugi put opomenut, zbog prekršaja na zemlji na sredini terena. Morao je tada da napusti teren, a sudijski analitičar Zdravko Jokić kaže da su žuti kartoni opravdano dodijeljeni, pa nema zamjerke na suđenje kontroverznog Bugarina Radoslava Gidženova kojem je lijepa teniserka umalo uništila karijeru.

"Uffff, po meni je bugarski sudija vrlo dobro odsudio", rekao je sudijski analitičar Zdravko Jokić za TV Arena sport odmah na početku svog izlaganja.

Sudijski analitičar je pohvalio kriterijum koji je Bugarin postavio, kao i njegove odluke da u ranoj fazi meča - u prvih 20 minuta - ne podijeli tri žuta kartona. Jedan zbog igranja rukom Stefana Milića, jedan zbog prekršaja Vanje Dragojevića, a treći fudbaleru Hibernijana.

"Presjekao je i počeo da kažnjava"

"Tri situacije smo vidjeli na ivici žutog. E sad, da je preskočio faul Ugrešića, gubio bi kontrolu. Bila je podignuta noga, stopalo visoko i udarac. Presjekao je u jednom trenutku i rekao, sad idemo na kažnjavanje", rekao je Jokić

Imao je poruku za trenera Partizana Srđana Blagojevića, koji je ukazao na to da je njegov tim više od dva sata igrao sa igračem manje u dvomeču protiv Hibernijana. Jokić ga je podsjetio da je Simić dobio prvi žuti karton u Edinburgu zbog razgovora sa bugarskim arbitrom.

"Maloprije smo slušali trenera kojem je teško, svima je žao što je Partizan ispao, jer je igrao dobro. Trebalo bi da se zapita zašto je Simić dobio prvi žuti karton. Samo kapiten može da razgovara sa sudijom, da ima primjedbu. Ovdje je karton dobio Simić zbog protesta."

Upravo tu dolazimo i do ključnog detalja utakmice, isključenja štopera Nikole Simića zbog faula u 64. minutu.

"Bezobziran start, uklještena noga, dolazi sa leđa, iako to nije odlučujuće. Zaista, to je žuti karton. Rekli smo da je sudija neke granične situacije tolerisao, ali ovo je zaista bio žuti karton. Preoštro, ali za bezobziran start se daje žuti karton. Igrač napada protivnika tako da zanemaruje povredu rivala. Ni u jednoj od šest situacija koje sam izdvojio bugarski sudija nije pogriješio", rekao je Zdravko Jokić.

Pogledajte taj prekršaj, koji je Gidženov kaznio isključenjem Simića iz igre:

Epilog je poznat, bolna eliminacija Partizana koji je ostao bez miliona bonusa UEFA za eventualni plasman u ligašku fazu, kao i bez jeseni u Evropi, treću sezonu u nizu.