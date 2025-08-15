logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Noćna mora kojoj nema kraja: Hrvati 15. godinu zaredom ispali u kvalifikacijama, neki porazi baš bole

Noćna mora kojoj nema kraja: Hrvati 15. godinu zaredom ispali u kvalifikacijama, neki porazi baš bole

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

Kraj puta za Hajduk iz Splita, ovog puta je koban bio albanski Dinamo siti.

Hajduk iz Splita 15. godinu zaredom bez grupe u Evropi Izvor: Matrix Images/Armando Babani / imago sportfotodienst / Profimedia

Hajduk iz Splita je doživio novu evropski blamažu, pošto je eliminisan od albanskog Dinamo sitija u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. U prvom meču je bilo 2:1 za Hrvate, ali su Albanci uzvratili u Tirani sa 3:1. Ovim je nastavljen katastrofalan niz, pošto Hajduk nije igrao grupnu fazu nekog evropskog takmičenja još od 2010. godine.

Mahom su eliminisani od "na papiru" slabijih timova, godinama su se borili za plasman u Ligu Evrope, da bi posljednjih pet sezona prešli u niži rang.

Prošle sezone su ispali u 3. kolu kvalifikacija od Ružomberoka ukupnum rezultatom 0:1, prethodno ih je eliminisao PAOK. Ponovo nisu postigli ni gol, pa je grčki velikan glatko prošao do plej-ofa sa 3:0. Viljareal je bio "težak zalogaj" 2022. godine, pošto su slavili sa ukupnih 6:2 i tako obezbijedili grupnu fazu.

Izvor: Matrix Images/Armando Babani / imago sportfotodienst / Profimedia

Tobol je Hrvate eliminisao već u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu 4:3 (2021). Galatasaraj je 2020. bio koban po Hajduk sa 2:0. Veliki neuspjeh doživjeli su i 2019. na samom startu kvalifikacija za Ligu Evrope od Gzira junajteda 1:0. Da se plasiraju u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope 2088. spriječio ih je rumunski FCSB sa 2:1.

Everton je bio bolji sa 2:1 sada već davne 2017, dok su jedan od najtežih poraza doživjeli od Makabija iz Tel Aviva pošto su eliminisani nakon penala (2016). U periodu od 2011. do 2015. ispadali su redom od Stouk sitija sa 2:0, Intera 3:2, Dila Gori je bila bolja sa 2:0, dok ih je Dnjepar izbacio na korak od grupne faze sa 2:1, kao i sezonu kasnije Slovan 2:0. Kad se sve sabere, čak pet puta su stigli do plej-ofa i bili nadomak cilja, ali su naspram sebe imali bolje rivale.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hajduk Split Konferencijska liga

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC