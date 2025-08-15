Noćna mora kojoj nema kraja: Hrvati 15. godinu zaredom ispali u kvalifikacijama, neki porazi baš bole

Kraj puta za Hajduk iz Splita, ovog puta je koban bio albanski Dinamo siti.

Izvor: Matrix Images/Armando Babani / imago sportfotodienst / Profimedia

Hajduk iz Splita je doživio novu evropski blamažu, pošto je eliminisan od albanskog Dinamo sitija u 3. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu. U prvom meču je bilo 2:1 za Hrvate, ali su Albanci uzvratili u Tirani sa 3:1. Ovim je nastavljen katastrofalan niz, pošto Hajduk nije igrao grupnu fazu nekog evropskog takmičenja još od 2010. godine.

Mahom su eliminisani od "na papiru" slabijih timova, godinama su se borili za plasman u Ligu Evrope, da bi posljednjih pet sezona prešli u niži rang.

Prošle sezone su ispali u 3. kolu kvalifikacija od Ružomberoka ukupnum rezultatom 0:1, prethodno ih je eliminisao PAOK. Ponovo nisu postigli ni gol, pa je grčki velikan glatko prošao do plej-ofa sa 3:0. Viljareal je bio "težak zalogaj" 2022. godine, pošto su slavili sa ukupnih 6:2 i tako obezbijedili grupnu fazu.

Izvor: Matrix Images/Armando Babani / imago sportfotodienst / Profimedia

Tobol je Hrvate eliminisao već u 2. kolu kvalifikacija za Konferencijsku ligu 4:3 (2021). Galatasaraj je 2020. bio koban po Hajduk sa 2:0. Veliki neuspjeh doživjeli su i 2019. na samom startu kvalifikacija za Ligu Evrope od Gzira junajteda 1:0. Da se plasiraju u plej-of kvalifikacija za Ligu Evrope 2088. spriječio ih je rumunski FCSB sa 2:1.

Everton je bio bolji sa 2:1 sada već davne 2017, dok su jedan od najtežih poraza doživjeli od Makabija iz Tel Aviva pošto su eliminisani nakon penala (2016). U periodu od 2011. do 2015. ispadali su redom od Stouk sitija sa 2:0, Intera 3:2, Dila Gori je bila bolja sa 2:0, dok ih je Dnjepar izbacio na korak od grupne faze sa 2:1, kao i sezonu kasnije Slovan 2:0. Kad se sve sabere, čak pet puta su stigli do plej-ofa i bili nadomak cilja, ali su naspram sebe imali bolje rivale.