Navijači Hajduka palili srpske zastave na Poljudu: Vikali ustaške pokliče i "Kiša pada, Srbija propada"

Na stadionu Hajduka u Splitu gorjele srpske zastave i skandirani ustaški slogani.
Navijači Hajduka zapalili su srpsku zastavu u nedjelju uveče na stadionu "Poljud", na utakmici protiv Gorice. Splićani su vikali ustaške pokliče "Za dom spremni" i uz zapaljenu trobojku skandirali i "Kiša pada, Srbija propada".
"Putinci" (mjesto u Srbiji kod Rume) i "Trnovica" (ime mjesta u Republici Srpskoj) pisalo je na zastavama koje su Hrvati okretali naopačke i zapalili na stadionu na kojem je slavljena i akcija "Oluja", u kojoj je iz Hrvatske protjerano više stotina hiljada Srba.
Pogledajte:
Ustaški pokliči "Za dom spremni", u čast Nezavisne Države Hrvatske, nisu retka pojava na stadionu Hajduka iz Splita. Zločinački slogan već je folklorni element na "Poljudu" i bio je skandiran i prije manje od nedjelju dana, na utakmici protiv Istre.
