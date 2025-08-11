logo
Navijači Hajduka palili srpske zastave na Poljudu: Vikali ustaške pokliče i "Kiša pada, Srbija propada"

Autor Dragan Šutvić
0

Na stadionu Hajduka u Splitu gorjele srpske zastave i skandirani ustaški slogani.

Torcida skandirala ustaške parole Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Navijači Hajduka zapalili su srpsku zastavu u nedjelju uveče na stadionu "Poljud", na utakmici protiv Gorice. Splićani su vikali ustaške pokliče "Za dom spremni" i uz zapaljenu trobojku skandirali i "Kiša pada, Srbija propada".

"Putinci" (mjesto u Srbiji kod Rume) i "Trnovica" (ime mjesta u Republici Srpskoj) pisalo je na zastavama koje su Hrvati okretali naopačke i zapalili na stadionu na kojem je slavljena i akcija "Oluja", u kojoj je iz Hrvatske protjerano više stotina hiljada Srba.

Pogledajte:

Ustaški pokliči "Za dom spremni", u čast Nezavisne Države Hrvatske, nisu retka pojava na stadionu Hajduka iz Splita. Zločinački slogan već je folklorni element na "Poljudu" i bio je skandiran i prije manje od nedjelju dana, na utakmici protiv Istre.

