"Navijaju zbog svog dede, a ne kao mi": Amerikanac na vječitom derbiju shvatio da NBA Evropa nema smisla

Novinar ESPN Brajan Vindhorst gotovo je siguran da NBA Evropa neće uspjeti kao takmičenje ako ne počne da sarađuje sa Evroligom.

Dolazak NBA Evrope opasno je uzdrmao klubove na Starom kontinentu. Poznato je da će ona početi sa radom, poznato je i na koji način će funkcionisati, ali isto tako je donekle poznato i koji klubovi su mete, odnosno koji nisu. Iako obje strane neprestano govore da su spreme za saradnju, do nje nikako ne dolazi, što bi moglo unijeti samo dodatni razdor u narednim godinama, vjeruje i novinar ESPN Brajan Vindhorst.

Američki novinar našao se na nedavno održanom "vječitom" derbiju u Beogradskoj areni. Tom prilikom otkrio je i da je to bio jedan od najboljeg događaja na kojima se našao, poslije pete utakmice NBA finala 2016, a onda i borbe za olimpijsko zlato između SAD i Srbije. Očigledno je iskusni NBA novinar vidio nešto što drugi nisu i sada savjetuje obje strane. U jednoj od analiza bio je jasan: NBA Evropa i Evroliga moraju da sarađuju kako bi opstale.

"NBA je postala pravi ekspert za zabavljanje publike. Ali to nije razlog zbog kog ljudi u Evropi dolaze na utakmice. U Evropi se na utakmice ide zato što je još deda tvog oca navijao za taj klub - to je ukorijenjena tradicija", započeo je.

Vindhorst je dobro uočio razliku, vrlo su rijetki mečevi evroligaških klubova na kojima je odlazak na utakmicu porodični ritual, na kojem se pije pivo i uživa u hrani. "Na ovakvim utakmicama nema prodaje hrane i pića kao u NBA, postoji video-bim, ali na njemu se prikazuju isključivo snimci akcija. Tokom tajm-auta fokus nije na semaforu i zabavnom programu. Mentalitet je potpuno drugačiji."

Zbog toga ostaje samo saradnja. "Vjerujem u sposobnost NBA da napravi odličan proizvod, ali nisam siguran da u Evropi postoji spremnost da se plaća velika suma novca. Na primjer, ako živiš u Rimu, da li ćeš platiti skupu pretplatu za 'DAZN' ili 'Netflix' da gledaš Mančester protiv Pariza? A upravo na takvom modelu je NBA izgrađena - na snazi same lige, a ne samo klubova."

Nema sumnje da je SAD potpuno drugačije tržište u odnosu na Evropu. I mada je NBA Evropa svjesna rizika u koji ulaže, takođe se čini da je procijenila situaciju, između ostalog jer tržišta poput Grčke, Srbije i Turske nisu njena ciljna grupa. Pa i pored pažljivo biranog tržišta, Brajan vjeruje da NBA Evropa neće uspjeti.

"Mogu da griješim... NBA je, naravno, imala mnogo uspjeha, ali sam skeptičan da će se to zaista realizovati. Takođe bih volio da se to radi u saradnji sa Evroligom. Djeluje da će ovaj projekat biti u sukobu sa Evroligom, a ne u partnerstvu s njom", zaključio je novinar ESNP.