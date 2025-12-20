Evropskoj košarci se sprema najgori scenario? NBA pravi haos, Zvezda i Partizan nisu potpuno "otpisani"

Horhe Garbahosa govorio je o dolasku NBA u Evropu i objasnio kako je zamišljen novi košarkaški projekat.

Predsjednik FIBA Evropa Horhe Garbahosa je u opširnom intrervjuu za "El Pais" govorio o novom takmičenju koje će biti oformljeno u saradnji sa NBA ligom i planirano je da sve zvanično počne u oktobru 2027. godine. Kakav je odnos sa Evroligom, šta će biti sa Real Madridom i Barselonom i ko je sve poželjan, pokušao je legendarni as da približi ljubiteljima košarke. Iako Zvezda i Partizan za sada nisu dio velikog projekta, objasnio je da ništa još uvijek nije konačno i da su svi timovi dobrodošli.

"Evropska košarka je usred tranzicije. Ako govorimo o dolasku NBA lige u Evropu i restrukturiranju klupskih takmičenja, nalazimo se u periodu proučavanja i donošenja odluka koje će uticati na evropsku i globalnu košarku u narednih 25 godina", počeo je Garbahosa izlaganje.

NBA Evropa će imati 12 timova plus četiri iz FIBA Lige šampiona i nacionalnih liga. Cilj je veći protok novca, više zarade i više zabave za navijače.

"Stvorićemo bolje plate, više zabave, a taj profit će biti uložen u razvoj novih igrača. Evroliga je sjajna organizacija, ali nešto nije u redu kada klubovi toliko finansijski pate i cijeli ekosistem doživljava gubitak od 60 odsto. Ovo nije održivo. NBA dolazi da riješi ovaj problem. To je istorijska prilika da se ponovo pokrene evropska košarka u budućnosti."

FIBA i Evroliga ponovo ne mogu zajedno

Da li je moguća saradnja sa Evroligom? "To je zakon slobodnog tržišta. Monopol FIBA 2000. godine nije mogao biti dozvoljen i stvorena je Evroliga. Tako je, to su pravila Evropske unije. Pa, eto, sada hajde da se takmičimo. Ne znam koliko puta smo se sastali da pronađemo rješenja", kaže Španac i dodaje:

"Pokušao sam. FIBA Evropa je ovdje da ujedinjuje. Ako možemo da radimo zajedno, to je fantastično. Ako ne, hajde da se takmičimo. Uvijek pokušavam da postignem dogovore i nastaviću da pokušavam dok se ne iscrpim. Da li to znači da sam optimista? Ne toliko koliko sam bio prije godinu i po dana. Tada sam bio veliki optimista. Ipak, prošlo je dosta vremena bez napretka."

Da li je podjela najgori mogući scenario za evropsku košarku? "Odlično je što bilo koji tim u Evropi može biti dio NBA Evrope. Postoji mnogo optimizma oko ovog takmičenja. Nacionalna prvenstva su jako važna i ako tamo dobro igrate, bićete nagrađeni. To je meritokratija, sam duh takmičenja. Ko god osvoji ACB, moći će da igra u nečemu velikom kao što je NBA FIBA ​​​​Evropa", kaže čelnik FIBA.

Šta će biti sa španskim velikanima?

Izvor: Nebojsa Parausic / imago sportfotodienst / Profimedia

Najveći španski klubovi Real Madrid i Barselona su na prekretnici. Desetogodišnje licence im uskoro ističu, da li će rizikovati i priključiti se novoj organizaciji koja još uvijek nije oformila svoj jasan sistem.

"Ne znam šta će da urade. Još smo u fazi stvaranja. Drago nam je što su timovi poput Asvela i Bajern Minhena pokazali interesovanje. To je najbolji znak da postoji obnovljeni entuzijazam."

O tijesnom rasporedu i poklapanju utakmica reprezentacija sa utakmicama u Evroligi. "Nije tako pozitivno kao što bismo željeli. U novembru, utakmice Evrolige i reprezentacije nisu se poklapale istog dana, ali je veoma teško za igrača da učestvuje u svemu. Vidjeli smo slučaj Šengelije. On ima izuzetnu posvećenost Gruziji, ali nije ispravno da oni moraju da biraju."