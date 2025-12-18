logo
Javio se moćnik koji stoji iza NBA projekta u Evropi: U veliku ligu donio i jednu lošu vijest

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Italija će imati predstavnike u novom takmičenju, ali postoji i jedna okolnost koja nije dobra po tamošnje timove.

Mark Tejtum o italijanskim klubovima u NBA Evropa Izvor: ANDRE PAIN / POOL/EPA POOL

Poznati američki funkcioner Mark Tejtum (56), zamjenik komesara NBA lige i ključna osoba za projekat NBA Europe, u izjavi za "Gazetu delo Sport" govorio je Italijanima o mogućem učešću italijanskih timova u tom budućem takmičenju.

"Kada sam spomenuo Milan i Rim, to je bio samo primjer, razgovaramo sa nekoliko zainteresovanih strana za ta dva tržišta. U ovom trenutku ne mogu reći da postoji favorit."

Da li je bilo razgovora i o učešću Olimpije iz Milana - Armanija, u tom takmičenju?

"Da, naravno. Ponavljam, kad sam spomenuo Milan, to je bio samo primjer. Nedavno sam o tome razgovarao i sa Etoreom Mesinom, potpuno smo usaglašeni. Trenutno vodimo dijalog sa više grupa."

Jasno je da bi dvorane u Italiji morale da budu bolje od trenutnih.

"Da, plan je takav. Znamo da će proći vremena, pa ćemo se za prve godine prilagoditi postojećoj situaciji. Ali sigurno ćemo u budućnosti morati da igramo u odgovarajućim objektima."

Tagovi

NBA Evropa Italija

