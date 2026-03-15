Barcokas htio da se tuče sa navijačima: Isplivao novi snimak haosa sa meča Olimpijakosa

Barcokas htio da se tuče sa navijačima: Isplivao novi snimak haosa sa meča Olimpijakosa

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
Trener Olimpijakosa Jorgos Barcokas je poslije meča sa Panioniosom ušao u klinč sa navijačima, poslije Evana Furnijea je i on bio ljut.

Jorgos Barcokas htio da se tuče sa navijačima Izvor: X/@bballmaniacs_/Printscreen

Olimpijakos se baš namučio za pobjedu u grčkom šampionatu, uspio je da savlada Panionios na gostovanju (79:71), ali malo ko priča o samom meču. Igrači gostujućeg tima sa sve trenerom Jorgosom Barcokasom su bili u klinču sa navijačima. Tačnije, to su uradili Evan Furnije i glavni trener.

Prvo je tokom meča Francuz bio besan na jednog od navijača koji je sjedio tik pored terena, skočio je na njega spreman na fizički obračun. Sudije su isključile košarkaša Olimpijakosa zbog nasrtaja, tako da nije mogao da pomogne saigračima. A, kada se meč završio došlo je do sukoba između Barcokasa i nekoga na tribinama.

Snimci koji stižu iz Grčke pokazuju da je Barcokas nekoga sa tribina zvao da siđe, spreman je bio na obračun. Drugi su ga sklanjali, pokušali da ga smire i da mu objasne da samo ode u svlačionicu, nije im to pošlo za rukom tek tako.

Mnogo više se priča o drugim detaljima nego o samoj utakmici. Što se meča tiče najbolji je bio Saša Vezenkov sa 20 poena, dok je na drugoj strani Džozef Tomason dao 15.

