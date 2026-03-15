Vladimir Stojković gađan flašom u Novom Pazaru? Navijači mu skandirali "Mustafa, Mustafa"

Užasne scene na meču Novog Pazara i Čukaričkog u Superligi Srbije.

Fudbaleri Novog Pazara i Čukaričkog odigrali su veoma važan meč 27. kola Superlige Srbije, a glavni arbitar Novak Simović morao je na nekoliko minuta da prekine meč zbog incidenata. U prvi mah nije bilo jasno šta se tačno dogodilo na Gradskom stadionu u Novom Pazaru, ali je bilo očigledno da se nekoliko minuta neće igrati.

Sukob je počeo pored terena, a u centur pažnje našao se i Vladimir Stojković. Čini se da je iskusni rezervni golman Čukaričkog i nekadašnji reprezentativac Srbije prvo gađan flašom sa tribina, a zatim je istim predmetom zamahnuo ka navijačima Novog Pazara. To je izazvalo revolt, pa odmah i haos koji Novak Simović i policija nisu mogli da smire više od pet minuta.

Pripadnici policije morali su da dođu do samog terena i okruže klupu na kojoj su bili rezrvisti Čukaričkog, a nekoliko policajaca vidjeli smo i na tribinama gde su pokušavali da zaustave nesportsko ponašanje navijača domaćeg tima. Tenzija je bila prisutna na obje strane ograde, ali se situacija na kraju smirila i posljednjih sedam minuta utakmice moglo je da se odigra bez većih problema.

Novi Pazar i Čukarički podijelili su bodove i pitanje je da li iko može da bude zadovoljan tim rezultatom. Prvi gol na meču postigao je Vieri Kocebue za domaći tim, u 18. minutu meča. Već u 30. minutu utakmice rezultat je poravnao Abubakar Sise i time je postavio konačan rezultat - ispostavilo se kasnije.

Ekipa Novog Pazara ostaje četvrta na tabeli Superlige Srbije i sada ima 46 osvojenih bodova, dok je Čukarički trenutno na sedmoj poziciji sa 35 bodova. Mogao bi da ga pretekne OFK Beograd koji ima bod manje, ali i kragujevački Radnički ako savlada Vojvodinu ili IMT ukoliko napravi senzaciju protiv Zvezde.







