Raspad Evrolige ili šansa za Zvezdu i Partizan? Konačna odluka pada 15. januara

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Četiri kluba bi mogla da napuste Evroligu i pridruže se NBA Evropi.

Četiri tima moraju da odluče do 15 januara da li ostaju u Evroligi Izvor: MN PRESS

Real Madrid, Barselona, Fenerbahče i Asvel moraju da odluče do 15. januara da li će nastaviti da se takmiče u Evroligi jer im ističe desetogodišnja licenca. Ponuđen im je nastavak saradnje na isti period, ali se situacija sa najavljenim ulaskom NBA na evropsko tržište zakomplikovala.

Trenutni ugovori ističu 30. juna, ali odluka mora biti donesena ranije kako bi se planirala dalja budućnost takmičenja. Postoji dosta klubova koji imaju trogodišnje licence, poput Zvezde i Partizana, onih sa petogodišnjim licencama, ali ima novih interesanata za ušeće u elitnom košarkaškom takmičenju.

Kako prenosi "Eurohoops", ako ne dođe do preokreta ASVEL će se takmičiti u Ligi šampiona od sezone 2026-27, čekajući da dobije mjesto u projektu NBA Evropa, što je nedavno objelodanio i Horhe Garbahosa, prvi čovjek FIBA Evropa.

Šta je sa velikanima?

Ovo bi mogao biti scenario i za Real Madrid, Barselonu i Fenerbahče, mada je ovo malo vjerovatno. Pretpostavlja će da će ovi klubovi pokušati da izdejstvuju "prelaznu licencu" kako bi ostavili kao mogućnost pridruživanje projektu NBA i FIBA, ali Evroliga traži maksimalnu posvećenost. Glavni problem je što NBA još uvijek nije predstavila konkretan plan, već će tek krajem januara početi pregovore sa zainteresovanima.

Navodno su Barselona i Fenerbahče u pooodmaklim pregovorima sa Evroligom, dok nije poznato šta je trenutni plan Real Madrida.

