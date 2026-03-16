Poznato kada se vraća Dušan Vlahović!

Srpski napadač Dušan Vlahović se konačno oporavio od povrede prepone.

Dušan Vlahović trebalo je da igra za Juventus za vikend protiv Udinezea, ali je njegov povratak još malo prolongiran. Kako piše "Tutosport", srpski napadač će biti u sastavu za utakmicu sa Sasuolom koja je na programu ove sedmice (21. mart od 20.45).

Vlahović se konačno oporavio od povrede prepone i operacije koju je imao u decembru prošle godine, a posljednji meč u dresu "stare dame" odigrao je još 29. novembra. Iako je bio na dužem odsustvu o njegovom statusu se i te kako pričalo, ali izgleda da će dobiti novu šansu za dokazivanje kod trenera Lučana Spaletija.

Italijanski strateg je jako kratko imao na raspolaganju Vlahovića i ne želi tek tako da ga se odrekne. Iako se spekulisalo da Srbin ima dosta nesuglasica sa rukovodstvom Torina i da je rastanak na ljeto najrealnija opcija, još uvijek ništa nije riješeno.

Kako su nedavno prenijeli italijanski mediji, velikan je spreman da ponudi Dušanu da ostane u klubu, za značajno manju platu od ne koju trenutno zarađuje (12 miliona). Na stolu je šest miliona, uz milion bonusa.

Teško da će ova ponuda zadovoljiti srpskog asa za čije usluge se uveliko raspituju Barselona, Bajern Minhen i nekoliko premijerligaša. Vlahović ima ugovor do kraja ove sezone, pa ćemo uskoro saznati koja je njegova sudbina u Italiji.

