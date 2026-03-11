"Mislio sam da je dobar zato što je Srbin": Legendarni napadač Juventusa promijenio ploču, sad mu smeta Vlahović

David Trezege je istakao da nije zadovoljan nastupima Dušana Vlahovića u dresu Juventusa i da je možda vrijeme za drugo rješenje u napadu "stare dame".

Izvor: Giuseppe Maffia/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Dok Dušan Vlahović pregovara oko novog ugovora u Juventusu, dolaze kritike na njegov račun. Sada se oglasio David Trezege i istakao da je mnogo više očekivao od srpskog napadača u dresu tima iz Torina.

Visoki Francuz došao je u Juventus 2000. godine i proveo je deset godina u klubu. Dao je 171 gol na 320 mečeva, osvojio dvije titule u Seriji A, a ostao je u redovima "stare dame" i kada je klub izbačen u drugu ligu.

"Očekivao sam više i od njega. Zbog povrede je ove sezone imao problema, ali ovo mu je već peta sezona u Torinu i još uvijek se ne zna da li je prava "devetka" za Juventus. Kada je dolazio iz Fiorentine bio sam veoma optimističan. Dijelom zato što je Srbin, sjetio sam se Kovačevića, pravog ratnika na terenu, a dijelom zato što je Vlahović brz, snažan i tehnički dobar. U Firenci je davao mnogo golova. Ali dres Juventusa je drugačiji. Ako se i dalje o njemu govori kao o obećanju, onda nešto nije u redu", rekao je Trezege.

Pitali su ga i da li smatra da je dobar potez da se produži ugovor sa srpskim napadače koi se trenutno oporavlja od povrede. Nije htio mnogo da govori o tome, ali je naglasio da bi on iskoristio situaciju sa Barselonom i Robertom Levandovskim.

"Ne bavim se tim stvarima, fokusiran sam na River. Ali ja bih doveo Levandovskog bez obeštećenja, čak i sa 37 godina. On je druga kategorija, jedan od posljednjih pravih 'devetki', zajedno sa Halandom. Možda više nema fizičku snagu kao ranije, ali je u Barseloni, iako ne igra uvijek, postigao 14 golova. Pametan je i zna da daje golove", zaključio je Trezege.

