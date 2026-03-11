logo
Povukao se iz reprezentacije tri mjeseca pred Mundijal: "Odlazim ponosan"

Povukao se iz reprezentacije tri mjeseca pred Mundijal: "Odlazim ponosan"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Kajl Voker se oprostio od reprezentacije Engleske.

Kajl Voker se povukao iz reprezentacije Engleske Izvor: MatchDay Images Limited / Alamy / Profimedia

Samo tri mjeseca pred početak Svjetskog prvenstva Kajl Voker je objavio da se zvanično povukao iz reprezentacije. Nakon što je očigledno procijenio da nije u planovima Tomasa Tuhela za Mundijal sadašnji bek Barnlija se emotivno oprostio.

Godinama je kod prije svega Gereta Sautgejta bio ključni igrač odbrane, nastupao je i kao desni bek i kao treći štoper u formaciji sa trojicom pozadi, a odlazi u penziju nakon 96 nastupa. Posljednji meč odigrao je protiv Albanije u martu 2025. godine, ali je u narednih godinu dana ispao iz kombinacije. Trent Aleksander Arnold, Kjeran Tripije, Ris Džejms, pa čak i Tino Livramento su dobijali šansu prije njega.

"Igrati za Englesku je bila najveća čast u karijeri. Svaki put kada sam obukao taj dres, to je bila ogromna čast za mene i moju porodicu. Nakon mnogo premišljanja osjećam da je ovo pravi momenat da se povučem i dozvolim narednoj generaciji fudbalera da se probije. Odlazim nevjerovatno ponosan i zahvalan svakom selektoru, saigraču i navijaču.To što sam igrao za Englesku je najveća stvar koju sam postigao u karijeri i zauvijek će mi biti najdraža uspomena", napisao je Voker, koji je bio dio tima Engleske koji je igrao polufinale Svjetskog prvenstva 2018. i finale Evropskog prvenstva 2020. godine.

Najviše ga pamtimo po godinama u Mančester sitiju gdje je osvojio šest titula u Premijer ligi i Ligu šampiona nakon što je prije toga igrao za Barnli i Totenhem. Poslije neuspješne pozajmice u Milanu sada je pnovo u Barnliju i po svemu sudeći će ispasti iz Premijer lige.

