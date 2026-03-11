Povukao se iz reprezentacije tri mjeseca pred Mundijal: "Odlazim ponosan"

Kajl Voker se oprostio od reprezentacije Engleske.
Samo tri mjeseca pred početak Svjetskog prvenstva Kajl Voker je objavio da se zvanično povukao iz reprezentacije. Nakon što je očigledno procijenio da nije u planovima Tomasa Tuhela za Mundijal sadašnji bek Barnlija se emotivno oprostio.
Godinama je kod prije svega Gereta Sautgejta bio ključni igrač odbrane, nastupao je i kao desni bek i kao treći štoper u formaciji sa trojicom pozadi, a odlazi u penziju nakon 96 nastupa. Posljednji meč odigrao je protiv Albanije u martu 2025. godine, ali je u narednih godinu dana ispao iz kombinacije. Trent Aleksander Arnold, Kjeran Tripije, Ris Džejms, pa čak i Tino Livramento su dobijali šansu prije njega.
"Igrati za Englesku je bila najveća čast u karijeri. Svaki put kada sam obukao taj dres, to je bila ogromna čast za mene i moju porodicu. Nakon mnogo premišljanja osjećam da je ovo pravi momenat da se povučem i dozvolim narednoj generaciji fudbalera da se probije. Odlazim nevjerovatno ponosan i zahvalan svakom selektoru, saigraču i navijaču.To što sam igrao za Englesku je najveća stvar koju sam postigao u karijeri i zauvijek će mi biti najdraža uspomena", napisao je Voker, koji je bio dio tima Engleske koji je igrao polufinale Svjetskog prvenstva 2018. i finale Evropskog prvenstva 2020. godine.
Najviše ga pamtimo po godinama u Mančester sitiju gdje je osvojio šest titula u Premijer ligi i Ligu šampiona nakon što je prije toga igrao za Barnli i Totenhem. Poslije neuspješne pozajmice u Milanu sada je pnovo u Barnliju i po svemu sudeći će ispasti iz Premijer lige.
