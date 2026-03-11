Selektor Srbije Veljko Paunović u Staroj Pazovi okupio kandidate za reprezentaciju iz klubova Superlige, a događaj je u potpunosti opravdao očekivanja.

Izvor: MN PRESS

Fudbalska reprezentacija Srbije okupiće se tokom marta, a ostaje da se vidi da li će moći da odigra prijateljske mečeve protiv Katara i Saudijske Arabije kako je ranije najavljeno - jer je u međuvremenu došlo do krize na Bliskom istoku. Ipak, selektor Veljko Paunović i njegov stručni štab odradili su dio predviđenog posla za mart, pošto su u Staroj Pazovi okupili kandidate za A reprezentaciju iz klubova koji igraju u Superligi Srbije.

Okupljanje kandidata za seniorsku selekciju Srbije trajalo je ukupno dva dana - fudbaleri su 10. marta došli u Sportski centar Fudbalskog saveza Srbije, a zatim 11. marta radili sa selektorom i njegovim pomoćnicima. Organizovana je i utakmica na kojoj su nastupili kandidati za nacionalni tim, a njen rezultat nije u prvom planu.

"Drugog dana boravka u Staroj Pazovi, program je započeo video analizom tokom koje je selektor Paunović, zajedno sa svojim saradnicima iz stručnog štaba, igračima približio ideju igre koju želi da razvija u A reprezentaciji Srbije. Kroz konkretne primjere iz svake faze igre, od organizacije napada, preko tranzicije, do defanzivnih principa, igračima je predstavljen model po kojem funkcioniše nacionalni tim. Nakon teorijskog dijela, fudbaleri su izašli na teren Sportskog centra FSS i odigrali selektivnu utakmicu. Iako je rezultat bio u drugom planu, na terenu je bila više nego primjetna velika želja svih učesnika da se predstave u najboljem svjetlu i ostave što snažniji utisak na selektora i stručni štab. Energija, motivisanost i takmičarski duh obiležili su utakmicu, a mnogi od igrača pokazali su da s pravom konkurišu za mesto u širem krugu kandidata za nacionalni tim", navodi se na sajtu Fudbalskog saveza Srbije.

Vidi opis "Igrači su pokazali svoj kvalitet": Veljko Paunović prezadovoljan fudbalerima iz Superlige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Selektor Srbije Veljko Paunović izuzetno je zadovoljan organizovanim kampom, tokom kojeg su igrači imali priliku da čuju više o njegovim zamislima, ali i da na terenu pokažu koliko su komplementarni sa sistemom koji želi da gradi. Paunović ima namjeru da ovakva okupljanja organizuje i u budućnosti, što pokazuje da je zadovoljan kako su izgledala dva dana u Staroj Pazovi.

"Veoma sam zadovoljan odnosom igrača i svim što su pružili tokom ova dva dana. Ideja je bila da igrače koje smo pratili i identifikovali kroz naš sistem, ali i one koji su se u međuvremenu nametnuli, što bolje upoznamo. Željeli smo da ih upoznamo sa našim zahtjevima i vrijednostima. Sve je funkcionisalo izvanredno, imali smo odlične uslove za rad i ambijent za svaku pohvalu. Važno je da su igrači dobili priliku, da su se osjećali dobro i da su pokazali svoj talenat", ističe Veljko Paunović i dodaje:

"Dva dana djeluju kratko, ali smo imali vremena za mnogo stvari - i za treninge, i za video analizu, i na kraju za selektivnu utakmicu na dva gola. Načeli smo od svega po malo. Ideja je da se u aprilu i maju ponovo okupimo i da uspostavimo kontinuitet. Želimo da otvorimo vrata i igračima koji ovoga puta, zbog povreda ili ograničenog broja mjesta, nisu bili u mogućnosti da dođu. Važno nam je da ovo ne bude formalnost, već prava platforma na kojoj igrači mogu da se pokažu i dokažu. Da znaju da šansa postoji za svakoga".

Vidi opis "Igrači su pokazali svoj kvalitet": Veljko Paunović prezadovoljan fudbalerima iz Superlige Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Veljko Paunović se zahvalio na saradnji klubovima koji su dozvolili svojim igračima da se priključe timu na ovom okupljanju, a napomenuo je i da se tokom dva dana radilo na izgradnji karaktera koji reprezentativci Srbije moraju da imaju.

"Želimo da se zahvalimo klubovima koji su pokazali razumijevanje i oslobodili svoje igrače obaveza. Vidjeli su da je ideja koju imamo u interesu svih i njihov doprinos je zaista veliki", rekao je Paunović i dodao:

"Naravno da je akcenat bio na tehničko-taktičkim zadacima, ali isto tako i na mentalitetu i karakteru koji želimo da naši reprezentativci imaju. Važno nam je kakvu sliku prikazuju na terenu, ali i van njega. Na tome smo takođe radili ova dva dana".

Akciju selektora i stručnog štaba A reprezentacije tokom dva dana boravka u Sportskom centru FSS u Staroj Pazovi ispratili su i čelni ljudi Saveza, predsjednik Dragan Džajić i generalni sekretar Branko Radujko, odnosno direktor svih reprezentativnih selekcija Nenad Bjeković.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!