"Potpisali smo višegodišnji ugovor": Partizan saopštio sjajne vijesti

Mladi košarkaš Partizana napunio je 18 godina i potpisao višegodišnju saradnju sa crno-bijelima.

Izvor: Katarina Mihajlovic/© MN press, all rights reserved

Mladi košarkaš Partizana Uroš Mijailović potpisao je prvi profesionalni ugovor sa crno-bijelima. To je potvrdio klub na zvaničnim kanalima, uz napomenu da je dogovorena višegodišnja saradnja.

Mijailović uveliko igra seniorku košarku i u nekoliko navrata je dobio šansu i kod bivšeg trenera Željka Obradovića, ali i kod Đoana Penjaroje.

"Nakon punoljetstva, Uroš Mijailović je potpisao profesionalni ugovor sa crno-bijelima. Momak iz Mionice, rođen 2008. godine, obavezao se na višegodišnju vjernost Partizanu", stoji u objavi crno-bijelih.

Mijailović je košarkaški put započeo u Mionici, ubrzo je isplivao njegov talenat, pa je prešao u Lazarevac. Tamo ga je primijetio Partizan, pa je crno-bijelu opremu obukao već kao pionir. Još prošle sezone je bio uvršten u tim za KLS gdke je odigao jednu od najboljih partija za seniorski tim.

