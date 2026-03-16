logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Potpisali smo višegodišnji ugovor": Partizan saopštio sjajne vijesti

Dragan Šutvić
0

Mladi košarkaš Partizana napunio je 18 godina i potpisao višegodišnju saradnju sa crno-bijelima.

Uroš Mijailović potpisao višegodišnji ugovor sa Partizanom

Mladi košarkaš Partizana Uroš Mijailović potpisao je prvi profesionalni ugovor sa crno-bijelima. To je potvrdio klub na zvaničnim kanalima, uz napomenu da je dogovorena višegodišnja saradnja.

Mijailović uveliko igra seniorku košarku i u nekoliko navrata je dobio šansu i kod bivšeg trenera Željka Obradovića, ali i kod Đoana Penjaroje.

"Nakon punoljetstva, Uroš Mijailović je potpisao profesionalni ugovor sa crno-bijelima. Momak iz Mionice, rođen 2008. godine, obavezao se na višegodišnju vjernost Partizanu", stoji u objavi crno-bijelih.

Mijailović je košarkaški put započeo u Mionici, ubrzo je isplivao njegov talenat, pa je prešao u Lazarevac. Tamo ga je primijetio Partizan, pa je crno-bijelu opremu obukao već kao pionir. Još prošle sezone je bio uvršten u tim za KLS gdke je odigao jednu od najboljih partija za seniorski tim.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC