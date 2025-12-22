Više nema dileme, FIBA i NBA pokreću revoluciju!

Adam Silver i Andreas Zaglis objavili su zvaničan plan novog takmičenja koje kreće u oktobru 2027. godine.

Evroliga bi potencijalno mogla da ostane bez četiri stalna člana, Real Madrida, Barselone, Fenerbačea i Asvela, a sada su se čelnici NBA i FIBA oglasili sa konkretnim informacijama i predstavili svoju viziju o novom košarkaškom poretku u Evropi.

Kako je zvanično objavljeno, u januaru će početi pregovori sa "perspektivnim timovima i vlasničkim grupama u procesu pridruživanja ligi". Adam Silver, komesar NBA lige i sekretar FIBA Andreas Zagklis podijelili su nove informacije, a još od ranije je poznato da je početak novog takmičenja predviđen za oktobar 2027. godine.

"Nacionalna košarkaška asocijacija (NBA) i Međunarodna košarkaška federacija (FIBA) danas su saopštile da će u januaru nastaviti zajedničko istraživanje mogućnosti osnivanja nove profesionalne, panevropske muške košarkaške lige, tako što će u proces uključiti potencijalne klubove i vlasničke grupe zainteresovane za ulazak u ligu", navodi se u saopštenju.

"Pored stalnih mjesta, nova liga bi svakom timu iz domaćih liga u Evropi koje su pod okriljem FIBA omogućila put ka kvalifikaciji zasnovan na sportskom učinku, na godišnjem nivou, bilo kroz FIBA Ligu šampiona (BCL) ili kroz kvalifikacioni turnir na kraju sezone. Liga bi takođe uskladila svoj kalendar sa rasporedima domaćih liga i nacionalnih timova, omogućavajući igračima da tokom cijele godine nastupaju i za klub i za reprezentaciju", navodi se.

Andreas Zaglis

"Kao dio nove lige, NBA i FIBA planiraju i da obezbede finansijsku podršku i resurse za dalji razvoj evropskog košarkaškog ekosistema, uključujući domaće lige, omladinske akademije klubova, kao i postojeće programe NBA i FIBA za razvoj mladih igrača, trenera i sudija na svim nivoima igre.

“Dalji napredak ovog zajedničkog NBA-FIBA projekta je sjajna vijest za evropsku košarkašku zajednicu. Format lige poštuje principe evropskog sportskog modela, jer svakom ambicioznom klubu na kontinentu pruža pravedan put ka vrhu. Projekat je osmišljen tako da unaprijedi održivost čitavog evropskog košarkaškog sistema - igrača, klubova, liga i nacionalnih saveza, stvarajući lančani efekat koji će snažno koristiti ljubiteljima košarke širom Evrope”.

"Naši razgovori sa različitim akterima u Evropi učvrstili su naše uvjerenje da postoji ogromna prilika za stvaranje nove lige na kontinentu. Zajedno sa FIBA, radujemo se saradnji sa potencijalnim klubovima i vlasničkim grupama koje dijele našu viziju potencijala igre u Evropi", izjavio je generalni sekretar FIBA, Andreas Zagklis.

Adam Silver je poslao sličnu poruku.

"Razgovori koje smo vodili sa različitim akterima u Evropi dodatno su učvrstili naše uvjerenje da postoji ogromna prilika za stvaranje nove lige na ovom kontinent. Zajedno sa FIBA radujemo se razgovorima sa potencijalnim klubovima i vlasničkim grupama koje dijele našu viziju potencijala košarke u Evropi" rekao je Silver.

