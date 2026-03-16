"Željkova uvijek mora da bude zadnja": Pablo Laso se svađao sa Obradovićem

Trener Efesa Pablo Laso podsjetio se saradnje sa Željkom Obradovićem u Real Madridu.

Izvor: MN PRESS

Iskusni trener Pablo Laso imao je priliku da sarađuje sa Željkom Obradovićem kao igrač. Srpski stručnjak je jako rano uplovio u trenerske vode, pa je bio nadređen jednom od aktuelnih najboljih evropskih trenera. Zajedničko im je što su obojica osvajala Evroligu sa Real Madridom.

Laso je nosio dres "kraljevskog" kluba od 1995. do 1997, a igrao je još za Baskoniju, Trst, Malagu, Đironu i Valjadolid.

"Imao sam tu sreću da igram za Željka. Iskreno, imali smo veliki broj svađa, koje bi se obično završavale njegovim riječima: 'Pablito, kada budeš trener, uradi tako'. I sada sam trener, ali bio je u pravu. Željko je za mene bio veoma važan zbog načina na koji me je tretirao kao igrača, ali i zbog toga što me je pitao šta mislim, a mogao je da kaže da nećemo tako jer je on trener. I zaista mislim da je odnos između Željka i njegovih igrača veoma važan, a tokom godina je bio uspješan sa Partizanom, Panatinaikosom, Fenerbahčeom, reprezentacijom", rekao je Laso za "Sport klub".

Evropska košarka se mnogo promijenila posljednjih godina i sada svaki tim računa na većinu stranih igrača. Obradović ove sezone nije uspio da ih uklopi u svoj sistem, pa je u novembru podnio ostavku u Partizanu.

"Željko me je trenirao 1995. godine, to je bilo davno. Tada nije bilo mnogo stranaca, tek je počelo da se primjenjuje Bosmanovo pravilo, a sada je veoma teško naći tim koji ima lokalne igrače. Da li je to dobro ili loše? Morate da se prilagodite. I nekako smatram da je Željko radio dobar posao u tome što se prilagođavao svakoj situaciji."

Uloga trenera se takođe transformisala, u današnjem svijetu društvenih medija i interneta, više niko nije zaštićen. Utisak je da je pritisak sve veći i da u ovoj eri igrači imaju veći autoritet od trenera.

"U to vrijeme nismo imali Internet. Jednostavno, imate obavezu da se mijenjate. Rezultati koje je Željko imao tokom vremena samo govore u prilog tome da je uspio da se prilagodi takvim situacijama, znajući da će biti teško. Ali, on je taj koji mora da se prilagođava uz razumijevanje da pre 35 godina niko to ne bi radio. To govori i o njegovoj ličnosti", zaključio je Pablo Laso.