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Odbojkašice ponovo izgubile poslije drame: Od 0:2 do petog seta, malo je falilo za preokret

Odbojkašice ponovo izgubile poslije drame: Od 0:2 do petog seta, malo je falilo za preokret

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije doživjela je poraz i od Belgije poslije drame i pet odigranih setova.

Odbojkašice Srbije izgubile od Belgije Izvor: Imaginechina / Sipa USA / Profimedia

Odbojkašice Srbije doživjele su novi poraz u Ligi nacija u Nanđingu. Izgubile su od Belgije poslije drame sa 3:2 u setovima (25:20, 25:22, 21:25, 20:25, 15:12). Tako na Filipine odlaze sa skorom 1-3 iz prve nedjelje ovog takmičenja.

Srpkinje su loše započele meč i izgubile su prva dva seta (25:20, 25:22). Izgledalo je da će Belgijanke da upišu laku pobjedu. Međutim, izabranice Zorana Terzića nisu se predavale, uzevši naredna dva seta (25:21, 25:20).

To je značilo da peti set rešava pitanje pobjednika. Belgija je povela sa 5:2, pa je Srbija nedugo poslije toga uzvratila serijom od 4:0 za vođstvo (8:7), ali su poslije vođstva Belgijanki (11:10) izgubile tri poena u nizu i povratka više nije bilo.

Seniorke Srbije će u okviru druge nedjelje Lige nacija igrati u Pasig sitiju, na Filipinima. Srbija će igrati protiv Japana (srijeda, 17. jun, 14.00), Italije (četvrtak, 18. jun, 14.00), Dominikanske Republike (petak, 19. jun, 10.00) i SAD (nedjelja, 21. jun, 6.00).

Srbija će u Beogradskoj Areni u okviru treće sedmice igrati protiv Bugarske (srijeda, 8. jul, 20.00), Francuske (četvrtak, 9. jul, 20.00), Njemačke (subota, 11. jul, 20.00) i Holandije (nedjelja, 12. jul, 20.00).

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Tagovi

Odbojka odbojkašice Srbija

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