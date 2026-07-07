Oglasili se Lešinari pred Borac - Levski: Evo kad mogu da se kupe karte za Sjever!

Borčeve pristalice oglasile su se saopštenjem.

Izvor: MONDO

Fudbaleri Borca i Levskog odmjeriće večeras (20.30) na Gradskom stadionu snage u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

Već smo čuli tokom jučerašnjeg dana šta u najavi ovog meča, za koji vlada veliko interesovanje, smatraju u banjalučkom i sofijskom taboru. Očekuje se da fudbalsko zdanje u Platonovoj ulici bude ispunjen do posljednjeg mjesta, a Lešinari su se oglasili saopštenjem, u kojem je istaknuto da danas u 10.00 časova počinje prodaja ulaznica za sjevernu tribinu.

"Ulaznice za sjevernu tribinu će biti dostupne sutra u šopu navijača Borca ispod zapadne tribine Gradskog stadiona od 10:00 do 20:00, a od 19:00 i na ulazu na sjevernu tribinu.

Okupljanje navijača je u 18:00 na Baterflaju!

Molimo sve navijače da zbog pripremljene koreografije na stadion uđu najmanje sat vremena prije početka utakmice!

100 GODINA BORAC TO SMO SVI!!!", istakli su Lešinari.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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