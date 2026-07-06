"Puni smo samopouzdanja pred Levski!" Jasna poruka iz tabora Borca: "Prednost su nam zajedništvo i domaći teren!"

Vinko Marinović i Sebastijan Erera najavili su sutrašnji duel sa Levskim (20.30, Gradski stadion).

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Fudbaleri Borca počinju sa evropskim obavezama! Crveno-plavi će u utorak na Gradskom stadionu (20.30) odmjeriti snage sa Levskim u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

"Od prvog trenutka kada smo i saznali ovaj ime protivnika krenuli smo sa pripremama, tako da smo u ovom pripremnom periodu, radili stvari koje su nam potrebne za ovu utakmicu. Što se tiče igrača, oni su, naravno, radili vrijedno. Ovo je ekipa koja ima karakter i zajedništvo i zadovoljan sam njihovim pristupom i radom. Tim je pun samopouzdanja, pun velikih očekivanja da sutra odradimo ovu utakmicu na najbolji mogući način. Ovim putem želio bih da pozovem i navijače da ispune stadion u što većem broju i da daju još jednu dodatnu energiju koja koja sigurno puno znači igračima i da još jednom dođemo do rezultata, pozitivnog rezultata koji koji je Borac napravio u Evropi u prošloj sezoni","pred rekao je trener Borca Vinko Marinović na početku konferencije za novinare.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Ističe strateg banjalučkog premijerligaša kvalitete Levskog, ali svjestan je i snage svog tima.

"Imaju takođe i individualce koji su jako dobri u situacijama jedan na jedan, tehnički dobra ekipa. Međutim, mi smo ih naravno skautirali, radili smo na tome da neutrališemo te stvari, tako da očekujem da sutra to bude na onom nivou koji je bio i u dosadašnjim našim utakmicama. Želimo da nastavimo disciplinovano, da imamo identitet koji smo imali i u prošlom prvenstvu, dakle da budemo organizovani u odbrani, da u tom posjedu u našim situacijama budemo hrabri, sačekamo svoje momente u igri, budemo strpljivi i naravno da ih da ih iskoristimo", rekao je Marinović, dodavši:

"Ekipa Borca je pokazala jedno zajedništvo, karakter, disciplinu, ekipa koja nema sad jednog pojedinca, nego je ovo ekipa koja kompaktno radi. Prednost nam je i domaći teren, naša publika koja će nam sasvim sigurno dati jednu ogromnu podršku. Ovo su utakmice koje treba igrati sa maksimalnom koncentracijom, jer sami znate da u Evropi svaki detalj može da odluči utakmicu, tako da nam je potrebna maksimalna koncentracija i u fazi odbrane i u fazi napada, naprosto u svim momentima fudbalske igre."

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Lijevi bek Sebastijan Erera ističe da je Borac potpuno spreman za iskušenja koja ga sutra uveče očekuju.

"Za ovo radimo, za to se spremamo čitave pripreme, da dočekamo ovakve utakmice. Znamo šta nas čeka sutra, spremni smo maksimalno. Očekujemo isto tako podršku navijača i daćemo sve od sebe da pobijedimo", podvukao je Kolumbijac u Borčevim redovima.

Odmah po okončanju konferencije za novinare, crveno-plavi su odradili trening na glavnom terenu Gradskog stadiona. Pogledajte fotografije:

Vidi opis "Puni smo samopouzdanja pred Levski!" Jasna poruka iz tabora Borca: "Prednost su nam zajedništvo i domaći teren!" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba Br. slika: 11 11 / 11

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