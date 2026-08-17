Zvezdan Terzić prećutao, ali Grci otkrili sve: Zvezda završila transfer pred Viktoriju Plzenj

Crvena zvezda pred plej-of Lige Evrope realizovala milionski transfer

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Već danima najavljivani transfer Naira Tiknizjana iz Crvene zvezde u Olimpijakos je pred realizacijom i biće okončan u ponedjeljak, piše grčki portal "SDNA". Levi bek će preći sa "Marakane" u Pirej za više od pet miliona evra, a sa bonusima bi srpski klub mogao da zaradi i do potencijalnih sedam miliona.

"27-godišnji bek već se smatra fudbalerom Olimpijakosa i očekuje se da u ponedjeljak doputuje u Grčku, letom iz Beograda, čime će biti kompletiran dvostruki 'udar' Olimpijakosa nakon dolaska švajcarskog fudbalera Rema Frojlera (34). Tiknizjan bi najkasnije do srijede trebalo da bude na raspolaganju treneru Hozeu Luisu Mendilibaru i da se priključi treninzima ekipe iz Pireja", navedeno je.

Iako generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić na promociji Alberta Rijere nije hteo da govori o transferima crveno-bijelih, standardni levi bek je definitivno bivši igrač šampiona Srbije i ekipa će bez njega u četvrtak ući u dvomeč protiv Viktorije Plzenj. Sa druge strane, na "Marakani" nisu sjedili skrštenih ruku.

Zvezda ima spremna 2 rješenja

Crvena zvezda na poziciji lijevog beka dovodi dvojicu igrača da popuni prazninu nastalu odlaskom Naira Tiknizjana. Na "Marakanu" će se vratiti Mihailo Ristić kao slobodan igrač, a nije isključeno da dođe i Moldavac Oleg Rjabčuk, takođe slobodan poslije rastanka sa Spartakom iz Moskve.

O Rjabčukovom dolasku u Zvezdu u nedjelju uveče pisali su ruski mediji, najavivši dolazak defanzivnijeg lijevog beka od Tiknizjana u Ljutice Bogdana.

Trener Albert Rijera preuzeo je Crvenu zvezdu ovog vikenda i poručio igračima šta od njih želi, a narednih dana upoznaće se bolje sa svojim fudbalerima. Uz to će dočekati i nova rješenja na poziciji levog beka, gdje je Tiknizjan bio prva opcija praktično od svog dolaska u julu 2025. godine iz Lokomotive iz Moskve.