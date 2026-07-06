Borac nikada nije izgubio od ekipe koju vodi Španac! Zna to i trener Levskog: "Može neko drugo pitanje"?!

Banjalučani "otpustili" Dijega Alonsa, zbog crveno-plavih bjesnio je Manolo Himenez, a Viktor Sančez "bljuvao vatru" po sudijama. Sada Borac dočekuje još jednog španskog trenera, evo šta Hulio Velaskez kaže o tome.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Banjalučki Borac za 24 sata krenuće u još jednu evropsku kampanju duelom protiv Levskog u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.

Šampion Bugarske stigao je u Banjaluku gdje će sutra od 20.30 časova imati okršaj sa šampionom BIH, dok će revanš meč biti odigran sedam dana kasnije u Sofiji.

Ekipa Levskog koju vodi španski stručnjak Hulio Velaskez od 19.30 časova odrađuje trening na Gradskom stadionu u Banjaluci, a nakon njih će svoj posljednji pravi trening pred meč odraditi i ekipa Vinka Marinovića.

Zanimljivo je da Borac nikada nije izgubio u evropskim takmičenjima od ekipa koje su vodili španski stručnjaci. Upravo su španski treneri bili redovne "mušterije" Borca u sezoni 2024/25, najuspješnijoj u istoriji, kada su crveno-plavi stigli do osmine finala Konferencijske lige.

Na startu ligaškog dijela Konferencijske lige banjalučki Borac zaustavio je grčkog velikana, Panatinaikos. Na Gradskom stadionu u Banjaluci bilo je 1:1, nakon što je za crveno-plave zabio Đorđe Despotović. Taj remi protiv Borca skupo je koštao španskog stručnjaka Dijega Alonsa. Uprava Panatinaikosa itekako je zamjerila Špancu na neuspjehu protiv Borca u oktobru 2024. a onda mu poslije još nekoliko loših rezultata u grčkoj ligi krajem mjeseca uručila otkaz.

Naredni protivnik Borca U Konferencijskoj ligi bio je APOEL, a kiparski predstavnik se još gore proveo. Fudbaleri Borca napravili su pravo iznenađenja i pogotkom Stefana Savića savladali APOEL u Nikoziji rezultatom 1:0, nakon čega je trener Manolo Himenez pobjesnio.

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Na konferenciji za novinare na GSP stadionu poslije meča Himenez jeste formalno čestitao Borcu, ali bilo je to potpuno neiskrena čestitka, "začinjena" odmah komentarom da je bh. predstavnik pobijedio isključivo zato što je imao sreće.

"Danas je Borac imao mnogo sreće. Poštujem ih, čestitke na pobjedi, ali danas je samo APOEL igrao fudbal. Ponavljam, danas nije bilo moguće pobijediti, ja sam jako ponosan i zadovoljan svojim igračima", govorio je tada bijesni Himenez koji je već u drugom meču na klupi kiparskog kluba pretrpio evropski "šamar“ od Borca.

Gotovo u istom raspoloženju bio je i Viktor Sančez nakon dvomeča protiv Borca u nokaut fazi Konferencijske lige. U prvom meču u Banjaluci crveno-plavi su slavili 1:0 pogotkom Sanija Ogrineca, a onda remijem 0:0 izborili plasman u odminu finala Konferencijske lige i tako ispisali istoriju.

Tadašnji trener Olimpije Viktor Sančez poslije prvog meča, koji je ispostaviće se odlučio putnika u naredni krug "bljuvao je vatru“ po sudijama.

"Svaki kontakt je bio faul za Borac, žalio sam se zbog toga. Velika je razlika između faula i kontakta, nažalost smo danas imali ovakav meč", žalio se tada Sančez.

Vidi opis Borac nikada nije izgubio od ekipe koju vodi Španac! Zna to i trener Levskog: "Može neko drugo pitanje"?! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Mondo/Slaven Petković Br. slika: 17 17 / 17

Borac sada želi da nastavi tu tradiciju protiv ekipa koje vode španski stručnjaci, a sljedeći Španac koji će osjetiti kako je igrati protiv crveno-plavih biće Hulio Velaskez.

Trenerskim poslom Velaskez je počeo da se bavi već sa 15 godina, a postao je najmlađi trener u istoriji španske Segunde kada je kao 30-godišnjak vodio B tim Viljareala. Vodio je nakon toga i prvi tim "žute podmornice“, a potom u karijeri je, između ostalih, vodio Betis, Udineze, Alaves, Vitoriju Setubal, Saragosu... Do najvećeg uspjeha, ali ujedno i jedinog trofeja stigao je, međutim, u Bugarskoj. Levski je pod njegovim vođstvom stigao do šampionske titule i tako izborio kvalifikacije za Ligu šampiona u kojima ih očekuje duel sa Borcem.

Evo kako je Hulio Velaskez prokomentarisao neugodnu tradiciji španskih trenera protiv banjalučkih crveno-plavih.

"Može neko drugo pitanje umjesto anegdota... ", bila je njegova prva reakcija na naše pitanje, a potom je dodao:

"Važna nam je dinamika igre i to kako mi stojimo na terenu, anegdote ćemo ostaviti po strani".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Duel Borca i Levskog igra se u utorak od 20.30 časova na Gradskom stadionu u Banjaluci. Bugarski šampion imaće podršku svojih navijača, njih oko 500 stiže u grad na Vrbasu, a očekuje se da to većinom budu članovi "Sektora B", navijačke grupe koja čak važi za jednu od najproblematičnijih u Bugarskog. Ljubitelji fudbala još pamte navijačke nerede i u Skoplju tokom 2023. kada su se navijači Levskog sukobili sa pristalicama Škupija, tadašnjeg protivnika u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu.

Pogledajte i fotografije sa večerašnjeg treninga Levskog u Banjaluci!