Trener Levskog pred Borac: Oni su iskusni na svom terenu, mi ulazimo sa ambicijom, ali moramo da odigramo zrelo!

Evo šta je pred duel Levskog i Borca rekao trener bugarskog šampiona Hulio Velaskez.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Fudbaleri Borca i Levskog sastaju se u utorak od 20.30 časova u prvom meču prvog kola kvalifikacija za Ligu šampion. Dvomeč bugarskog i bh. šampiona startaće u Banjaluci, a nakon toga za sedam dana slijedi duel u Sofiji.

Prije zvaničnog treninga na Gradskom stadionu u Banjaluci održana je i konferencija za novinare na kojoj je govorio trener bugarske ekipe Hulio Velaskez.

"Moramo biti spremni za meč sutra. Biće dosta teško i zahtjevaće dosta truda, al ii uloženo je dosta truda. Protivnička ekipa je vrlo jaka. Mi razmišljamo o meču sutra sa velikom ambicijom, ali i sa poštovanjem prema ekipi sa kojom igramo i težimo da ostanemo skromni. Zadovoljni smo radom na terenu i van terena. Ipak je riječ o velikoj grupi i značajna nam je sama atmosfera gdje u stvari svaki proces, svaki proces zahtjeva vrijeme. Ali smo sigurni da će sutra, da je u stvari glavni fokus utakmica sutra i da će sutra meč da prođe dobro”, rekao je Velaskez.

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

On je istakao da njegova ekipa mora da odigra zrelo.

"Igra je trenutno bolja nego u prethodnoj sezoni. Naš rival je takođe dosta snažan i oni su vrlo iskusni na svom terenu, vrlo važno je da ostanemo skromni i ipak moramo da budemo realni i zreli . Zrelost naravno znači biti skroman, ali i to znači i biti razuman i igrati dobro. Teško je u fudbalu reći da je uvijek 2+2=4, postoje biološke i druge odrednice u fudbalu i u igri samih fudbalera, ali sezona je ove godine bolja nego prethodnih godina i igrači su vrlo profesionalni", rekao je trener Levskog.

Fudbaler Levskog Gašper Trdin istakao je da očekuje tvrd meč.

"Poznajem Borac, isto sam se čuo sa dva igrača sa kojim sam ranije igrao u Bravu. Znam da su jako dobra ekipa, imaju par igrača, par pojedinaca jako dobrih, ali mislim da smo se mi jako dobro pripremili na njih – i ekipno i na njihove najbolje stvari. Tako da, ništa, očekujemo neki tvrd meč, tu negde 50-50 je to, ali mislim da smo mi jako dobro napravili pripreme, tako da smo jako dobro spremni za sutra".

Izvor: MONDO/Dragan Šutvić

Kao najveću opasnost istakao je Luku Juričića, ali pomenuo je još jednog igrača Borca.

"Pa znamo da je napadač zabio prošle godine jako puno golova. Znamo da su jako kompaktni, da Savić jako dobro ulazi u sredinu, tako da... Mi smo se pripremali na njih, ali znamo da i oni imaju dobre stvari, a da imaju i loše stvari", rekao je Trdin.

Na kraju se osvrnuo na ambicije Levskog u novoj sezoni.

"Cilj je isti kao prošle godine – idemo dan po dan, pa da svaku utakmicu probamo pobijediti, ali da na kraju vidimo gdje ćemo i šta ćemo. Tako da, sutra je novi dan, idemo na pobjedu, tako da... kao prošle godine", prokomentarisao je fudbaler bugarske ekipe.