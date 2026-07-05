Ozvaničeni spiskovi fudbalera: Ko igra za Borac i Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona?

Poznato je na koga računaju Vinko Marinović i Hulio Velaskez.

Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Fudbaleri Borca i Levskog će u utorak (7. jul) na Gradskom stadionu odmjeriti snage u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Banjalučki okršaj počinje u 20.30 časova, a Evropska fudbalska federacija ozvaničila je spisak igrača jednog i drugog tima koji imaju pravo da nastupe.

Tako su se na listi izabranika Vinka Marinovića našli:

- golmani Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković i Mladen Jurkas te igrači Abel Paskval, Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić, Šerif Dijuf, Amer Hiroš, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Stojan Vranješ, Ognjen Radošević, Ante Roguljić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec, Luka Juričić, David Vuković, Damir Hrelja, Omar Sijarić, Amar Milak i Dani Romera.

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Sa druge strane, španski strateg Hulio Velaskez je u evropsku kuću fudbala poslao sljedeći spisak:

- golmani Martin Lukov i Svetislav Vucov te igrači Maikon, Kristijan Makun, Aleks Senteljes, Aldair Neves, Nikola Serafimov, Kristijan Dimitrov, Oliver Kamdem, Asen Mitkov, Gašper Trdin, El Mehdi El Mubarik, Serhio Migel Lobo Arauho, Akram Buras, Radoslav Kirilov, Reinaldo Nasimento Satorno, Juan Perea Sančes, Everton Bala, David Kuso i Adrijan Rajčev.

Revanš utakmica igra se 14. jula na sofijskom stadionu Georgi Asparuhov, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugom pretkolu ukrstiti koplja sa boljim iz dva duela bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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