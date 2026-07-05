logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Ozvaničeni spiskovi fudbalera: Ko igra za Borac i Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona?

Ozvaničeni spiskovi fudbalera: Ko igra za Borac i Levski u kvalifikacijama za Ligu šampiona?

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
0

Poznato je na koga računaju Vinko Marinović i Hulio Velaskez.

Fudbaleri Borca Izvor: Dragan Šutvić, mondo.ba

Fudbaleri Borca i Levskog će u utorak (7. jul) na Gradskom stadionu odmjeriti snage u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Banjalučki okršaj počinje u 20.30 časova, a Evropska fudbalska federacija ozvaničila je spisak igrača jednog i drugog tima koji imaju pravo da nastupe.

Tako su se na listi izabranika Vinka Marinovića našli:

- golmani Damjan Šiškovski, Nikola Ćetković i Mladen Jurkas te igrači Abel Paskval, Siniša Saničanin, Sebastijan Erera, Viktor Rogan, Erik Riđan, Jurih Karolina, Nemanja Jakšić, Šerif Dijuf, Amer Hiroš, Srđan Grahovac, Miloš Jojić, Stojan Vranješ, Ognjen Radošević, Ante Roguljić, Stefan Savić, Sandi Ogrinec, Luka Juričić, David Vuković, Damir Hrelja, Omar Sijarić, Amar Milak i Dani Romera.

Izvor: Shutterstock

Sa druge strane, španski strateg Hulio Velaskez je u evropsku kuću fudbala poslao sljedeći spisak:

- golmani Martin Lukov i Svetislav Vucov te igrači Maikon, Kristijan Makun, Aleks Senteljes, Aldair Neves, Nikola Serafimov, Kristijan Dimitrov, Oliver Kamdem, Asen Mitkov, Gašper Trdin, El Mehdi El Mubarik, Serhio Migel Lobo Arauho, Akram Buras, Radoslav Kirilov, Reinaldo Nasimento Satorno, Juan Perea Sančes, Everton Bala, David Kuso i Adrijan Rajčev.

Revanš utakmica igra se 14. jula na sofijskom stadionu Georgi Asparuhov, a uspješniji tim iz ovog dvomeča će u drugom pretkolu ukrstiti koplja sa boljim iz dva duela bjeloruskog ML Vitebska i rumunske Univerzitatee iz Krajove.

(mondo.ba, D. Šutvić)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Možda će vas zanimati

Tagovi

FK Borac Levski fudbal Liga šampiona

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC