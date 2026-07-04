Vijek blistave tradicije: FK Borac osnovan na današnji dan prije 100 godina!

FK Borac, "Velikan iz Platonove", osnovan je 4. jula 1926. godine.

Izvor: MONDO/Bojan Jakovljević

Fudbalski klub Borac navršio je vijek postojanja!

Jedna od manifestacija zaista rijetkog jubileja na našim prostorima održana je protekle večeri na Trgu Krajine, gdje je upriličena promocija ekipe za predstojeću takmičarsku godinu, nakon čega su uslijedili koncerti Rok simfonije i Neleta Karajlića, a sve je začinjeno spektakularnom bakljadom Lešinara neposredno pred ponoć.

Velikan iz Platonove osnovan je na današnji dan 4. jula 1926. godine kao radnički klub. U prvim godinama postojanja nastupao je u takmičenjima pod okriljem ZNP-a (Zagrebački nogometni podsavez) i BNP-a (Banjalučki nogometni podsavez), da bi se 1941. godine suočio sa zabranom rada od strane Kraljevske uprave Vrbaske banovine.

Po reaktivaciji kluba, 1945. godine, banjalučki klub je, prije svega, igrao u Republičkoj ligi NR BiH, da bi 1950. godine prvi put stekao pravo da se takmiči u jednom saveznom rangu, Trećoj ligi Jugoslavije. Nakon samo jedne sezone, to takmičenje je ukinuto, pa se Borac vratio republičkim obavezama, osvojivši titule 1951. i 1953. godine. Uslijedilo je nekoliko sezona igranja u Drugoj ligi Jugoslavije, da bi ogroman uspjeh bio ostvaren 1961. godine, na 35. godišnjicu postojanja.

Tada je izboren prvi nastup u Prvoj saveznoj ligi Jugoslavije. U debitantskoj sezoni među elitnim jugoslovenskim klubovima, Borac nije uspio da izbori opstanak, našavši se ponovo među drugoligašima. Taj status imao je sve do 1970. godine i nezaboravnih "čačanskih kvalifikacija", poslije kojih se "Vrbas ponovo ulio u Prvu ligu".

Uslijedile su četiri vezane sezone u eliti, da bi ekspresni povratak uslijedio 1975. godine, po osvajanju drugoligaškog takmičenja. U međuvremenu, jedna od najslavnijih generacija Borca zaigrala je u finalu Kupa Jugoslavije, a po povratku među prvoligaše i na evropskoj sceni, u Kupu pobjednika kupova.

Izvor: Arhiva

Sve do 1981. godine Borac je bio član jugo-krema, u koji se ponovo vratio 1989. godine, poslije spektakularne utakmice sa zrenjaninskim Proleterom, koju je bravurama tokom penal-lutrije obilježio pokojni golman Anto Jakovljević. Samo godinu dana ranije, Banjalučani su pod trenerskom komandom Husnije Fazlića ostvarili najveći uspjeh u klupskoj istoriji. Na stadionu JNA, pred 30.000 navijača, srušičli su favorizovanu Crvenu zvezdu i stigli do trofeja u Kupu maršala Tita.

Borac je u Prvoj ligi ostao sve do raspada SFRJ. Bio je jedini klub iz BiH koji je završio posljednju sezonu prije ratnih dejstava, nakon čega je izrazio želju da se takmiči pod okriljem Fudbalskog saveza SRJ. Potvrdili su to FIFA i UEFA, pa su crveno-plavi sve do jeseni 1995. godine, preregistrovani u Borac Beograd, bili učesnici tamošnjih rangova (Prva A liga, Prva B liga, Druga A liga, Druga B liga, Srpska liga Beograd, op.a.).

U danima kada su ratni sukobi eskalirali, u maju 1992. godine, Borac je osvojio prvi i za sada jedini evropski trofej u klupskoj istoriji – Mitropa (Srednjeevropski) kup. Tadašnja generacija, pod trenerskom palicom Zorana Smileskog, na turniru u Fođi porazila je domaćina u polufinalu i mađarski Vašutaš u borbi za trofej. Iste godine je ovo takmičenje ukinuto, pa je prestižni pehar ostao u vlasništvu banjalučkog kluba.

Po okončanju rata, Borac se okrenuo samo nastupima u Prvoj ligi Republike Srpske i kup-takmičenju pod okriljem FS RS. Prva dva trofeja pod okriljem Saveza osnovanog 5. septembra osvojio je u decembru 1995. i junu 1996. godine, kada je, pod vođstvom Josipa Pelca kao trenera, visoko u vazduh podigao pehar namijenjen osvajaču Kupa. Posebno se pamti legendarni dvomeč sa Rudar Prijedorom, samo dvadesetak dana po potpisivanju Dejtonskog mirovnog sporazuma. U Prijedoru nije bilo pobjednika (2:2), da bi Banjalučani pogotkom Bilbije u završnici meča stigli do pobjede (3:2) i zakazali slavlje na Gradskom stadionu, na kojem je tog dana, 23. decembra 1995. godine, bilo oko 25.000 navijača.

Izvor: Arhiva

Još sedam puta nakon toga je Borac osvajao trofej u Kupu RS, po čemu je najtrofejniji klub u ovom takmičenju. Na prvu titulu u RS čekao je do 2001. godine, osvojivši ovo takmičenje još četiri puta – ali svaki put nakon ispadanja iz Premijer lige BiH...

Prvenstvo na nivou cijele BiH formirano je 2002. godine, a od tada pa na ovamo, Borac je osvojio četiri titule – 2011, 2021, 2024. i 2026. godine. U međuvremenu je u klupske vitrine stavio i jedan trofej u Kupu BiH (2010.), dok je tri puta poražen u finalu (2004, 2021. i 2024. godine).

U dosadašnjoj istoriji Borac je odigrao 44 meča na ino-sceni, a najveći uspjeh ostvario je u takmičarskoj godini 2024-2025, kada je, pod trenerskim patronatom pokojnog Mladena Žižovića, stigao nadomak četvrtfinala Konferencijske lige.

Pred crveno-plavima je nova takmičarska godina, koja zvanično kreće 7. jula, domaćim duelom sa Levskim u prvom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Prvenstvene obaveze počeće 8. avgusta, a raspored odigravanja meča Banjalučani će saznati dan prije okršaja sa bugarskim šampionom.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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