Albert Rijera je predstavljen kao novi trener Crvene zvezde, donoseći promjene i šansu za 'otpisane' igrače. Odmah je poništio odluku Dejana Stankovića.

Izvor: MN PRESS

Novi trener Crvene zvezde Albert Rijera u nedelju je i zvanično predstavljen na stadionu "Rajko Mitić" i istog dana prionuo je na posao. U večernjim časovima održao je prvi trening svojim novim fudbalerima i od starta smo vidjeli neke promjene u odnosu na period sa Dejanom Stankovićem, koji je podnio ostavku poslije debakla protiv Hapoel Ber Ševe.

Vidi opis "Rim nije izgrađen za dan": Rijera prvo u Zvezdi poništio odluku Dejana Stankovića Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Rijera je održao govor svojim igračima u svlačionici, pred generalnim direktorom Zvezdanom Terzićem, istakavši im da će svako imati šansu da se dokaže, kao i da ne očekuje da baš na prvom treningu - vidi sve što mogu. "Rim nije izgrađen za dan", rekao je Rijera svojim fudbalerima kojima je objasnio da je došao u Zvezdu da svakog od njih učini boljim nego što su bili, dodajući da je to njegov osnovni zadatak kao trenera - i da ima iskustva sa takvim stvarima.

Rijera "ukinuo" kavez

Okupljanje fudbalera Crvene zvezde pred prvi trening pod komandom Alberta Rijere.



⚪️#fkczpic.twitter.com/isw25uNEtt — FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk)August 16, 2026



Prva stvar koja se mogla primijetiti u svlačionici Crvene zvezde je da je Albert Rijera vratio "otpisane" fudbalere koji kod Stankovića nisu bili ni na treninzima, odnosno trenirali su odvojeno u "kavezu" (teren iza onog na kome trenira prvi tim, prim. aut.).

Tako su Alberta Rijeru pažljivo slušali i Mahmudu Bađo, Rodrigao, Vladimir Lučić, Tomas Hendel, Vladimir Lučić i Šavi Babika, na koje Stanković nije računao u ovoj sezoni i čekao se njihov odlazak. Na treningu nije bio Nair Tiknizjan, koji nije ni stigao da se upozna sa Rijerom, pošto odlazi u Olimpijakos.



Vidjećemo da li će neko od petorice otpisanih opet dobiti šansu u Zvezdi i da li će biti registrovan za utakmice protiv Viktorije iz Plzenja, ali svakako je Rijera ovim potezom htio da pokaže svima da sve što je bilo ranije - zaboravlja se.

I Terzić se ljutio zbog "kaveza"

U više navrata u posljednjih nekoliko dana moglo se čuti od Zvezdana Terzića da je bio nezadovoljan načinom rada Dejana Stankovića, a možda najviše zbog toga što skupo plaćena pojačanja nisu igrala - i bila su precrtana. Na pet pomenutih igrača, valja dodati i Kristijana Balova koji nije odigrao ni minut, pa Loizosa Loizua koji jedva da je vidio teren.

"Crvena zvezda svakako ima veliki broj igrača, ogroman roster. Nama u kavezu trenira dosta igrača i Rodrigao, Hendel... Imamo ogroman broj igrača, moramo ih rasteretiti, nije isto Liga šampiona, Liga Evrope ili Liga konferencija", rekao je Terzić koji je rekao da Zvezda nije imala promašaje, nego treneri nisu znali kako da koriste pojačanja koja je doveo Marko Marin, jasno tako prebacivši odgovornost na Stankovića.

"Imali smo i do sada mnogo ponuda. Najtraženiji igrač Crvena zvezde je Bađo, koji trenira u kavezu (teren iza terena na kome trenira prvi tim Zvezde, prim. aut.). Svakodnevno imamo nekoliko upita iz Evrope za njega", dodao je on.

Četiri treninga, pa meč

Problem za Alberta Rijeru je što neće imati mnogo vremena da "napravi drugačiju Zvezdu nego što smo videli", kako je najavio. Nedeljni trening bio je njegov prvi u Crvenoj zvezdi, a imaće još samo tri prije nego što ekipu pošalje na teren protiv Viktorije iz Plzenja. Pregovori sa njim nisu bili laki, čekao se i njegov dolazak sa Majorke, a vidjećemo da li bi baš ovakva "šok terapija" mogla da pogura Zvezdu u četvrtak protiv češke ekipe u plej-ofu Lige Evrope (19.00).

"Trenutno želim da se svi igrači osjete važno, bitno, da znaju da su dio kolektiva. Hoću da se zajedno brane i da zajedno napadaju. Najvažnije za nas je da napadamo. Štoper je onaj koji daje prvo dodavanje za napad, kao što je centarfor naš prvi igrač u odbrani. Tražićemo od njega da brani svoj gol. Ako centarfor daje primjer u odbrani, onda mislim da ćemo se dobro braniti. Ako je štoper dio napadačke strategije, to će se vidjeti na igri cijele ekipe. Svi imaju odgovornost sa i bez lopte", rekao je Rijera o svom načinu igre.

"Razgovaraćemo o suštini i skladu ekipe, a većina razgovora će biti kolektivnog umjesto individualnog karaktera. Vi ćete objaviti ko je dao gol, to je najvažnije. Da bi neko dao gol, mora da ima podršku ostalih igrača".