Tarik Muharemović postigao prvi zvanični gol za Lids i to na “Stemford Bridžu” (VIDEO)

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postigao je prvenac u dresu Lids junajteda!

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Na gostovanju protiv Čelsija u okviru Liga kupa, defanzivac “zmajeva” postigao je prvi gol za engleski klub otkako je stigao iz italijanskog Sasuola.

Muharemović je pogodio glavom nakon kornera Herija Vilsona u 23. minutu.

Najbolje je skočio u kaznenom prostoru Čelsija i pogodio suprotan ugao za vođstvo gostiju sa “Elan Rouda” uz burnu proslavu!

TARIK MUHAREMOVIĆ SCORES VS CHELSEA!!! ⚽️⚽️pic.twitter.com/NVspJZFU8Z — BHLIVE (@BhLive)September 9, 2026

Podsjetimo, Muharemović je u Englesku došao za 40 miliona evra i odmah postao standardan prvotimac a sada je osim odlične odbrane pokazao da je opasan i u napadu što je uostalom pokazao i u Seriji A.

Inače, Tarik je bio strijelac i na pripremnoj utakmici za Lids protiv Augzburga.

(MONDO)