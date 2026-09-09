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Tarik Muharemović postigao prvi zvanični gol za Lids i to na “Stemford Bridžu” (VIDEO)

Tarik Muharemović postigao prvi zvanični gol za Lids i to na “Stemford Bridžu” (VIDEO)

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović postigao je prvenac u dresu Lids junajteda!

Tarik Muharemović postigao prvi gol za Lids Izvor: Adam Davy, PA Images / Alamy / Profimedia

Na gostovanju protiv Čelsija u okviru Liga kupa, defanzivac “zmajeva” postigao je prvi gol za engleski klub otkako je stigao iz italijanskog Sasuola.

Muharemović je pogodio glavom nakon kornera Herija Vilsona u 23. minutu.

Najbolje je skočio u kaznenom prostoru Čelsija i pogodio suprotan ugao za vođstvo gostiju sa “Elan Rouda” uz burnu proslavu!

Podsjetimo, Muharemović je u Englesku došao za 40 miliona evra i odmah postao standardan prvotimac a sada je osim odlične odbrane pokazao da je opasan i u napadu što je uostalom pokazao i u Seriji A.

Inače, Tarik je bio strijelac i na pripremnoj utakmici za Lids protiv Augzburga.

(MONDO)

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Tagovi

Tarik Muharemović Lids Čelsi

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