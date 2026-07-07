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Tarik Muharemović više šokirao Juventus od Dušana Vlahovića: Otkriveno koliku platu traži štoper iz BiH

Tarik Muharemović više šokirao Juventus od Dušana Vlahovića: Otkriveno koliku platu traži štoper iz BiH

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Tarik Muharemović šokirao Juventus zahtjevom za platu od 3,5 miliona evra, dok klub nudi samo 2,2 miliona. Kako će se razvijati situacija?

tarik muharemovic plata u juventusu Izvor: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović (23) imao je sjajnu sezonu u Sasuolu, potom i odličan nastup na Svjetskom prvenstvu u SAD, Meksiku i Kanadi, tako da se očekuje da ovog ljeta promijeni sredinu. Za njega se odavno već raspituju klubovi iz Premijer lige, dok je čini se njemu draža Italija u kojoj već duže vrijeme igra.

S obzirom da je Juventusov "projekat", ideja u Torinu je da ga vrate iz Sasuola, međutim tu je već u startu zapelo. Nada se Muharemović ozbiljnoj plati, tako da je blago rečeno šokirao Juventus kada je saopštio svoje uslove.

Šta je tražio Muharemović?

Tokom prvog razgovora sa čelnicima Juventusa, Tarik Muharemović tražio je godišnju platu od 3,5 miliona evra, dok Juventus nije ni blizu takve ponude. Kao što ih je iznenadio i Dušan Vlahović, kome su "zatvorili vrata" ovog ljeta, tako je i reprezentativac BiH daleko iznad platežne moći "stare dame". Maksimalno mogu da izdvoje 2,2 miliona evra.

Inače, Juventus može da dobije Muharemovića nešto jeftinije nego drugi klubovi pošto mu pripada 50 odsto od prodaje. Zato je i važno Sasuolu da se dogovori sa Juventusom, pošto će tako više zaraditi nego od nekog drugog transfera.

Inače, Muharemović nikada nije odigrao ni minut za Juventus, dok je u Sasuolu nastupio na 63 meča i ima četiri gola.

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00:56
Prvi gol na Svetskom prvenstvu
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Tarik Muharemović Juventus

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