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Šta će na ovo reći Ognjen Vranješ? Stigla mu još jedna žestoka prozivka poslije kontroverzne izjave 1

Šta će na ovo reći Ognjen Vranješ? Stigla mu još jedna žestoka prozivka poslije kontroverzne izjave

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentativac Bosne i Hercegovine Tarik Muharemović poslao je snažnu poruku bivšem fudbaleru Ognjenu Vranješu.

Tarik Muharemović Izvor: Frederic J. Brown / AFP / Profimedia

Bivši reprezentativac Bosne i Hercegovine Ognjen Vranješ jednom prilikom silno je naljutio navijače "zmajeva", pa i same saigrače. Koju godinu kasnije stigao mu je odgovor zbog kontroverzne izjave da se Bosna i Hercegovina nikad nigdje više neće plasirati. Nakon Ermedina Demirovića, ovog puta odgovor je dobio od Tarika Muharemovića na jedan zanimljiv način.

Muharemović nije želio da postavi video ili fotografiju kolege, već je objavom na takozvanom Instagram storiju na kojem je na crnoj pozadini stajala bijela tačka dodao kratak opis "Ko zna ko zna". Oni koji bi pojačali zvuk tokom te objave mogli bi da čuju dobro poznat glas i još više poznatu izjavu Ognjena Vranješa: "I posljednji. To mora da se zabilježi. Bosna nikad više nigdje neće otići", rekao je Vranješ i potom dodao "Nažalost. Neće nikad više."

Poslije ispadanja "zmajeva" sa Mundijala, uspjeh koji je bh. reprezentacija ostvarila - plasman u nokaut-fazu - bio je dovoljan da Tarik Muharemović konačno stavi tačku na prozivku svog tima.

Poslije objave koja je bila posvećena Vranješu, na narednom storiju postavio je svoju fotografiju na kojoj je dodao opis kojim se nadovezao na izjavu bivšeg reprezentativca "Mi ne pričamo, mi se borimo" napisao je.

Ognjen Vranješ je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 38 mečeva i nije se upisao na listu stijrelaca. Bio je dio bh. tima i na Svjetskom prvenstvu 2014.

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00:16
Ognjen Vranješ o BiH: Više nigdje neće otići!
Izvor: ATV/Na ivici terena
Izvor: ATV/Na ivici terena

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Tagovi

Mundijal 2026 zmajevi Tarik Muharemović Ognjen Vranješ

Komentari 1

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