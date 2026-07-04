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Ermedin Demirović prozvao Ognjena Vranješa: "Bilo je 'stručnjaka' koji su govorili da se nikad više nećemo plasirati..."

Ermedin Demirović prozvao Ognjena Vranješa: "Bilo je 'stručnjaka' koji su govorili da se nikad više nećemo plasirati..."

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Napadač BiH prozvao je bivšeg bh. reprezentativca.

Ermedin Demirović prozvao Ognjena Vranješa Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH završila je nastup na Mundijalu poslije šesnaestine finala. Izabranici Sergeja Barbareza su prebrodili grupnu fazu te u konkurenciji Katara, Kanade i Švajcarske zauzeli treće mjesto. U borbi za mjesto među 16 najboljih timova sastali su se sa selekcijom SAD, koja je u Santa Klari trijumfovala rezultatom 2:0 i zakazala okršaj sa Belgijom.

Jedan od onih od kojih se više očekivalo na prvenstvu svijeta jeste Ermedin Demirović. Aktuelni napadač Štutgarta nije uspio da se upiše u strijelce na ovoj smotri, a po završetku takmičenja "bocnuo" je Ognjena Vranješa.

Bivši reprezentativac BiH je u jednom od intervjua za Alternativnu televiziju istakao kako "Bosna više nikad nigdje neće otići". Upravo toga se prisjetio Demirović u objavi na društvenim mrežama.

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"Ne znam ni kako da vam opišem koliko sam ponosan što sam imao čast predstavljati svoju domovinu na Svjetskom prvenstvu.

Hvala svakome od vas koji je širio ljubav prema Bosni i Hercegovini i pokazao cijelom svijetu kakva smo lijepa i ponosna nacija.

Ova reprezentacija je vjerovala u sebe protekle dvije godine. Bilo je utakmica nakon kojih su mnogi govorili da nećemo ništa postići. Bilo je i 'stručnjaka' koji su tvrdili da se Bosna i Hercegovina više nikada neće plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Mislim da smo svima koji su sumnjali pokazali šta su srce, zajedništvo i neodustajanje. Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće. Dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za vas a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Ostali nek pričaju dalje.

Hvala vam na ovim nezaboravnim trenucima i uspomenama koje ćemo nositi cijeli život.

Nastavljamo tamo gdje smo stali.

Vidimo se uskoro", napisao je Demirović na Instagramu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Ognjen Vranješ Ermedin Demirović fudbal zmajevi BiH

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