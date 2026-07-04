Ermedin Demirović prozvao Ognjena Vranješa: "Bilo je 'stručnjaka' koji su govorili da se nikad više nećemo plasirati..."

Napadač BiH prozvao je bivšeg bh. reprezentativca.

Izvor: Elvis BARUKCIC / AFP / Profimedia

Fudbalska reprezentacija BiH završila je nastup na Mundijalu poslije šesnaestine finala. Izabranici Sergeja Barbareza su prebrodili grupnu fazu te u konkurenciji Katara, Kanade i Švajcarske zauzeli treće mjesto. U borbi za mjesto među 16 najboljih timova sastali su se sa selekcijom SAD, koja je u Santa Klari trijumfovala rezultatom 2:0 i zakazala okršaj sa Belgijom.

Jedan od onih od kojih se više očekivalo na prvenstvu svijeta jeste Ermedin Demirović. Aktuelni napadač Štutgarta nije uspio da se upiše u strijelce na ovoj smotri, a po završetku takmičenja "bocnuo" je Ognjena Vranješa.

Bivši reprezentativac BiH je u jednom od intervjua za Alternativnu televiziju istakao kako "Bosna više nikad nigdje neće otići". Upravo toga se prisjetio Demirović u objavi na društvenim mrežama.

"Ne znam ni kako da vam opišem koliko sam ponosan što sam imao čast predstavljati svoju domovinu na Svjetskom prvenstvu.

Hvala svakome od vas koji je širio ljubav prema Bosni i Hercegovini i pokazao cijelom svijetu kakva smo lijepa i ponosna nacija.

Ova reprezentacija je vjerovala u sebe protekle dvije godine. Bilo je utakmica nakon kojih su mnogi govorili da nećemo ništa postići. Bilo je i 'stručnjaka' koji su tvrdili da se Bosna i Hercegovina više nikada neće plasirati na Svjetsko prvenstvo.

Mislim da smo svima koji su sumnjali pokazali šta su srce, zajedništvo i neodustajanje. Dokazali smo da je uz vjeru i volju sve moguće. Dao sam i uvijek ću dati sve od sebe za vas a pogotovo za Bosnu i Hercegovinu. Ostali nek pričaju dalje.

Hvala vam na ovim nezaboravnim trenucima i uspomenama koje ćemo nositi cijeli život.

Nastavljamo tamo gdje smo stali.

Vidimo se uskoro", napisao je Demirović na Instagramu.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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