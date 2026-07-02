Gdje je nestao Jovo Lukić? Prvo bio heroj BiH, a onda ga selektor ponizio

Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi u šesnaestini finala, što je najveći uspjeh u istoriji "zmajeva". Ipak, ostaće žal sigurno što nije još bolje iskorišćen povoljan žrijeb, odnosno što su protiv Amerikanaca i te kako propuštene prilike da se napravi bolji rezultat.
Vidjeli smo i da "zmajevi" umiju da "podvale" Amerikancima, da su se držali sve do kraja prvog poluvremena, kao i da nisu uspjeli da iskoriste igrača više u posljednjih pola sata. Da li je selektor Sergej Barbarez mogao više da učini to da spreči?
Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / ProfimediaBr. slika: 1818 / 18
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Bosna i Hercegovina je najbolji utisak ostavila u prvoj utakmici koju je odigrala na Svjetskom prvenstvu kada je protiv Kanade odigrala 1:1. Na tom meču u napadu je počeo Jovo Lukić, koji je postigao i prvi gol za "zmajeve" na turniru, iskoristivši snalažljivost u kaznenom prostoru.
Preko noći su ga zavoljeli navijači u Bosni i Hercegovini, ali da je imao priliku da se dokaže i u narednim utakmicama - baš i nije. Možda je i to razlog zašto "zmajevi" nisu uradili više na ovom turniru.
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00:53Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade
Izvor: Arena Sport 1
Izvor: Arena Sport 1
Lukić je izgubio mjestu u prvoj postavi povratkom Edina Džeke, koji inače nije postigao gol na ovom turniru i nije imao snage za više od sat vremena pošto mu je punih 40, a ono što je potpuno nevjerovatno je da je odigrao tek četiri minuta u naredne tri utakmice Bosne i Hercegovine. Bilo je to samo protiv Švajcarske kada je ušao u samoj završnici, dok protiv Katara i SAD nije dobio ni minut.
Jovo Lukić je prošle sezone igrao za Kluž i postigao je 20 golova na 39 nastupa za ovaj rumunski klub, a ovog ljeta čeka se njegov transfer u neku jaču ligu.
Umjesto njega, Barbarez se odlučio za mladog Ermina Mahmića, koji je više krilo ili ofanzivni vezni, odnosno iskusnog Harisa Tabakovića koji je svoje prve minute na turniru odigrao baš protiv Amerikanaca.
S druge strane, ponovo je čitav meč za BiH odigrao Ermedin Demirović, koji nije takođe postigao gol niti imao asistenciju na turniru. Jasno je da postoje stvari koje radi za "zmajeve" koje su vrlo važne u napadu, ali je isto tako činjenica da se ozbiljno ispromašivao na Mundijalu.