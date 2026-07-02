Bosna i Hercegovina je ispala sa Svjetskog prvenstva, a Jovo Lukić nije dobio priliku da se dokaže.

Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia

Bosna i Hercegovina ispala je sa Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi u šesnaestini finala, što je najveći uspjeh u istoriji "zmajeva". Ipak, ostaće žal sigurno što nije još bolje iskorišćen povoljan žrijeb, odnosno što su protiv Amerikanaca i te kako propuštene prilike da se napravi bolji rezultat.

Vidjeli smo i da "zmajevi" umiju da "podvale" Amerikancima, da su se držali sve do kraja prvog poluvremena, kao i da nisu uspjeli da iskoriste igrača više u posljednjih pola sata. Da li je selektor Sergej Barbarez mogao više da učini to da spreči?

Gdje je Jovo Lukić?

Vidi opis Gdje je nestao Jovo Lukić? Prvo bio heroj BiH, a onda ga selektor ponizio Heroj Bosne i Hercegovine Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Francois Nel / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Nathan Denette / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: FS BiH Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Charlotte Wilson / Getty images / Profimedia Br. slika: 18 18 / 18 AD

Bosna i Hercegovina je najbolji utisak ostavila u prvoj utakmici koju je odigrala na Svjetskom prvenstvu kada je protiv Kanade odigrala 1:1. Na tom meču u napadu je počeo Jovo Lukić, koji je postigao i prvi gol za "zmajeve" na turniru, iskoristivši snalažljivost u kaznenom prostoru.

Preko noći su ga zavoljeli navijači u Bosni i Hercegovini, ali da je imao priliku da se dokaže i u narednim utakmicama - baš i nije. Možda je i to razlog zašto "zmajevi" nisu uradili više na ovom turniru.

Pogledajte 00:53 Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

Lukić je izgubio mjestu u prvoj postavi povratkom Edina Džeke, koji inače nije postigao gol na ovom turniru i nije imao snage za više od sat vremena pošto mu je punih 40, a ono što je potpuno nevjerovatno je da je odigrao tek četiri minuta u naredne tri utakmice Bosne i Hercegovine. Bilo je to samo protiv Švajcarske kada je ušao u samoj završnici, dok protiv Katara i SAD nije dobio ni minut.

Jovo Lukić je prošle sezone igrao za Kluž i postigao je 20 golova na 39 nastupa za ovaj rumunski klub, a ovog ljeta čeka se njegov transfer u neku jaču ligu.

Umjesto njega, Barbarez se odlučio za mladog Ermina Mahmića, koji je više krilo ili ofanzivni vezni, odnosno iskusnog Harisa Tabakovića koji je svoje prve minute na turniru odigrao baš protiv Amerikanaca.

S druge strane, ponovo je čitav meč za BiH odigrao Ermedin Demirović, koji nije takođe postigao gol niti imao asistenciju na turniru. Jasno je da postoje stvari koje radi za "zmajeve" koje su vrlo važne u napadu, ali je isto tako činjenica da se ozbiljno ispromašivao na Mundijalu.

Vidi opis Gdje je nestao Jovo Lukić? Prvo bio heroj BiH, a onda ga selektor ponizio Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Profimedia Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: MICHAEL STEELE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: JOERAN STEINSIEK / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia Br. slika: 17 17 / 17

Zbog toga je utisak da je Jovo Lukić morao da dobije makar šansu u posljednjih pola sata protiv Amerikanaca, pošto je već pokazao koliko umije da bude nezgodan u kaznenom prostoru.