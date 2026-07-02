UŽIVO, SAD – BiH: "Zmajevi" igraju za osminu finala na Mundijalu! (SASTAVI)

0 : 59 Ko sudi meč u Santa Klari? Za glavnog arbitra u susretu SAD i BiH određen je Brazilac Rafael Klaus. Rođen je 6. septembra 1979. godine, FIFA značku nosi od 2015. godine, a ovo mu je prvi meč na tekućem Mundijalu. Može da se kaže da mu je kruna dosadašnje sudijske karijere finale Kopa Amerike 2024. godine u kojem su se sastali Argentina i Kolumbija (2:1).

0 : 53 Konačno kraj u Sijetlu! U 12. minutu nadoknade drugog produžetka dobili smo pobjednika u Sijetlu! Ukoliko eliminišu Amerikance, fudbaleri BiH će u osmini finala ukrstiti koplja sa Belgijom, koja je poslije spektakularnog preokreta porazila Senegal. Trijumf Belgijancima omogućio je Tilemans sa bijele tačke u petom minutu nadoknade! Dugo je trajala provjera jedne situacije pred golom Senegala, da bi na kraju arbitar Said Martinez iz Hondurasa dosudio jedanaesterac. Nije tu bio kraj drami, koja je okončana tek u 12. minutu nadoknade! Eventualni okršaj Belgije i BiH za četvrtfinale takođe bi se igrao u Sijetlu, inače stadionu koje bh. fudbaleri pamte po dobrom. Upravo su na terenu stadiona ''Lumen Fild'' savladali Katar (3:1) i zakoračili u nokaut fazu.

0 : 44 Ovo je postava koju je odabrao Sergej Barbarez! BiH: Vasilj, Muharemović, Kolašinac, Dedić, Katić, Radeljić, Gigović, Šunjić, Demirović, Džeko, Alajbegović. Izvor: Richard HEATHCOTE / Getty images / Profimedia

0 : 42 Evo za koga se odlučio Maurisio Poketino! SAD: Friz, Dest, Ričards, Robinson, Rim, Frimen, Adams, Mekeni, Tilmen, Pulišić, Balogun. Izvor: Shutterstock

0 : 26 Paprena cijena parkinga pred meč "zmajeva"! It is costing fans $200 to park their car for the USA vs Bosnia Round Of 32 game tonight!pic.twitter.com/nONJxN9FbJ — World Cup HQ (@WorldCup26HQ)July 1, 2026

0 : 21 Nema promjena u Sijetlu, slijedi drugi produžetak I dalje je 2:2 u susretu Belgije i Senegala nakon prvog produžetka. Strijelci za Senegal bili su Dijara u 25. i Sar u 51. minutu dok su Belgijance u život vratili Lukaku u 86. i Tilemans u 89. minutu.

0 : 13 Šta su Amerikanci uradili u grupi? Amerikanci su tokom grupne faze osvojili šest bodova i zauzeli prvo mjesto u svojoj grupi. Porazili su Paragvaj (4:1) i Australiju (2:0), a potom doživjeli poraz u susretu sa već tad prežaljenom Turskom (3:2). Mundijal 2026 Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

0 : 12 Kako je BiH stigla do nokaut faze? BiH je u prvom kolu u Torontu remizirala sa Kanadom rezultatom 1:1. Potom je u Los Anđelesu doživjela bolan poraz u duelu sa Švajcarskom (4:1), da bi potom u Sijetlu savladala Katar (3:1). Bilo joj je to dovoljno da se kao peta najbolja trećeplasirana ekipa nađe među 32 tima na svijetu. Izvor: FS BiH

0 : 03 "Zmajevi" će kao i do sada imati ogromnu podršku! Navijači bh. reprezentacije krenuli su u korteu prema stadionu u Santa Klari: BOSNIAN TAKEOVER OF SAN FRANCISCO/SANTA CLARA



VOLIM TE BOSNO!!!pic.twitter.com/hsYOTr2PLd — ZMAJ MEDIA (@ZmajMedia)July 1, 2026

0 : 01 Sa kim igra pobjednik? Još se ne zna! Tim koji trijumfuje u ovom susretu odmjeriće snage u osmini finala sa boljim iz večerašnjeg susreta Belgije i Senegala. Nakon 90 minuta igre u Sijetlu, rezultat je 2:2, nakon što su izabranici Rudija Garsije u posljednjih pet minuta nadoknadili dva gola minusa, tako da ćemo gledati produžetke!