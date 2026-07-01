"Gdje se nalazi ta Bosna?": Američka novinarka htjela da ismije "zmajeve", pa se obrukala za sva vremena

Reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv tima Sjedinjenih Američkih Država, a to je privuklo veliko interesovanje u obje države

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Bosna i Hercegovina izborila je plasman u nokaut fazu Mundijala, a rival će joj biti Sjedinjene Američke Države. Istini za volju, domaćin ne važi za fudbalsku zemlju, ali izgleda da ga to ne ometa da omalovažava protivnika. Tako je novinarka ABC Abigejl Velez riješila da se pohvali pred kamerama, očigledno obrazovanjem, pošto je rekla da Bosnu i Hercegovinu ne umije da pronađe na mapi. Tako je pokrenula i lavinu komentara.

"Reprezentacija SAD-a igraće protiv BiH sljedeće srijede. Jedno znam o Bosni, ne bih umjela da je pronađem na karti. Ne znam ništa o Bosni i ne želim da znam. Zato što se se SAD vratile, bolji smo nego ikad. To je sljedeće srijede. Pripremite se, Bosno, jer ovo ne želite. Ne želite to na takav način, ali dobićete. To je sljedeće srijede", rekla je.

Uslijedila je serija reakcija i to ne samo navijača. Novinar The Athletica dijelom je riješio da ismijava koleginicu, a dijelom navijače, pa je tako dan proveo na terenu pitajući ljude da mu na mapi pronađu baš Bosnu i Hercegovinu. "Pokažite prstom gdje se nalazi Bosna i Hercegovina."

Očekivano - opšta kultura nije zaštitni znak Amerikanaca. Bilo je tu različitih odgovora. Neki su Bosnu i Hercegovinu smjestili na daleki sjever Evrope, neki na potpuno drugi kontinent. Neki su Bosnu i Hercegovinu tražili blizu Rusije, dok su neki uspjeli da se prisjete Balkana. Bilo je i šaljivih komentara, pa je jedan od ispitanika samouvjereno rekao: "Pretpostavljam da je blizu Hercegovine".

Oni koji su BiH tražili na prostoru Balkana, ma koliko taj prostor bio mali, nisu uspjeli da se snađu. Uglavnom su pronalazili Makedoniju. Da ne bude sve tako dramatično i crno, bilo je i onih koji su popravili sliku neobrazovanih. Nekolicina njih je iz prve pogodila gdje se komšijska zemlja nalazi i tako osvjetlala obraz Sjedinjenim Američkim Državama, a istovremeno izazvala i ovacije.

Zbog toga Bosni i Hercegovini ostaje da Amerikance sa svojom zemljom bolje upozna na terenu u noći između srijede i četvrtka od dva sata poslije ponoći.