Edin Džeko: "Stručnjaci, da znate išta o fudbalu ne biste tako pričali"

Edin Džeko komentariše potcjenjivanje stručnjaka pred istorijsku utakmicu BiH na Svjetskom prvenstvu. "Zmajevi" se nadaju iznenađenju protiv Amerike.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine u noći između utorka i srijede (2 ujutru) igra istorijsku utakmicu na Svjetskom prvenstvu, prvu u nokaut fazi. Protivnik je domaćin Sjedinjene Američke Države i jasno je da su "zmajevi" zbog toga već unaprijed otpisani, ali se nadaju da bi potcjenjivačke izjave koje stižu već danima mogle da izazovu i posebnu motivaciju kod njih.

"Ovo je nešto novo za ovu ekipu, posebno za ove mlade igrače, na kraju krajeva i za mene. Prvi je put, nadam se da će biti još neka...", rekao je Edin Džeko pred možda svoju i posljednju utakmicu u dresu BiH.

"Svi pričaju o BiH i mislim da je to ono što je najbolje za sve nas, to je ono što promoviše našu državu. Imamo sutra priliku da pokušamo da napravimo ono što znamo najbolje. Sigurno da neće biti laka utakmica, Amerikanci su dobra, brza i organizovana ekipa. Neće biti lako, ali nije ni Bosna tu slučajno. Imamo svoje adute i kvalitete. Svesni smo, vjerujemo u sebe, kao što je to bilo i protiv Velsa i Italije. Ekipa koja ne vjeruje ne može da dođe ovdje".

Poruka za "stručnjake"

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Na pitanje o tome da li ih protivnici ili stručnjaci potcjenjuju, Džeko je bio jasan i koncizan: "Gledao sam izjave njihovih igrača i oni nas ne potcjenjuju. Vjerujem da nas neće potcijeniti bez obzira na to što govore pojedini stručnjaci, jer da razumiju fudbal, sigurno ne bi davali takve izjave".

"Tako su i Nijemci govorili za Paragvaj, pa su ispali. Upravo zato je fudbal najljepši sport na svijetu. Opet kažem, oni jesu favoriti jer su domaćini i odigrali su dobre utakmice u grupnoj fazi, ali i mi se nešto pitamo", dodao je.

Šta ako BiH prođe?

Meč u Santa Klari je istorijski za BiH i ne razmišljaju mnogo o tome "šta ako pobijedimo", ali vrijedi znati da pobjednik ovog duela ide na Belgiju ili Senegal. Taj susret bio bi na programu 7. jula u Sijetlu, gdje je BiH već igrala utakmicu protiv Katara u kojoj je slavila 3:1 i prošla u nokaut fazu.

"Mi smo svoj prvi cilj ostvarili, a to je plasman u nokaut fazu. Cijela Bosna i Hercegovina je ponosna na nas, a i mi smo ponosni na ono što smo uradili. Ipak, mislim da ova ekipa još nije pokazala svoj maksimum, posebno na ovom Svjetskom prvenstvu. Svi smo spremni i svjesni šta ova utakmica znači. Daćemo sve od sebe, pa šta bude, biće", zaključio je na kraju razgovora kapiten BiH.

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Pogledajte 00:53 Jovo Lukić gol za Bosnu i Hercegovinu protiv Kanade Izvor: Arena Sport 1 Izvor: Arena Sport 1

(MONDO)