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Zlatan Ibrahimović upozorio Amerikance pred meč sa "zmajevima": Da vas podsjetim...

Zlatan Ibrahimović upozorio Amerikance pred meč sa "zmajevima": Da vas podsjetim...

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
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Zlatan Ibrahimović oglasio se pred meč Amerike i Bosne i Hercegovine i objasnio je šta očekuje na tom meču.

zlatan ibrahimovic upozorio amerikance pred mec sa bih Izvor: Printscreen/FOX Sports

Amerikanci će kao domaćini Svjetskog prvenstva dočekati Bosnu i Hercegovinu na stadionu u San Francicku. Neće se ekipa sa Balkana predati, a o svemu tome pričao je i Zlatan Ibrahimović. Smatra da bi velika greška Amerikanaca bila ako potcijene ekipu Sergeja Barbareza. O tome je u studiju pričao sa Aleksijem Lalasom.

"Pitao si me da li mislim da ovaj američki tim možda ne bi cijenio momenat i da već gleda naredni meč. Mislim da će biti spremni i očekujem da će pobijediti. Ne kažem da je nemoguće da kiksnu, ali kažem da su očekivanja da će pobijediti, talentovaniji su", rekao je Lalas.

Pored njih je sjedila Rebeka Lou koja je pitala Zlatana direktno zašto ga je to pitao i da li misli da je to moguće.

"Da, lako je gledati preko nekoga, ako ih potcijeniš. Aleksi drugačije gleda na to, mi gledamo to sa druge strane. Da podsjetim, ovo je drugi evropski tim protiv kog će igrati na Mundijalu, izgubili su od Turske. Sada je situacija drugačija, pritisak je veliki, igra se na ispadanje, domaćini su prvenstva. Favoriti su zbog toga što su domaćini. Neće biti lak meč", zaključio je Ibrahimović.

BONUS VIDEO:

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00:42
Zlatan o Murinju
Izvor: Arena sport 1 Premium
Izvor: Arena sport 1 Premium

(MONDO)

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Tagovi

Zlatan Ibrahimović zmajevi SAD Mundijal 2026

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