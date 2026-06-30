Kristijan Pulišić se oporavio, ali spustio loptu pred BiH: "Nikome nije lako na Mundijalu, pa neće biti ni nama"

Najveća zvijezda reprezentacije SAD Kristijan Pulišić poručio je da je potpuno spreman za osminu finala Svjetskog prvenstva, u kojem ih 2. jula (02.00) u San Francisku očekuje meč protiv Bosne i Hercegovine.

Izvor: Julian Medina/DiaEsportivo / imago sportfotodienst / Profimedia

„Moramo vjerovati, imati samopouzdanje bez obzira na protivnika. Biće to veoma težak meč za nas, ali vjerujem u naš tim i daćemo sve od sebe da kakva god bude utakmica, mi budemo na vrhu“, rekao je Pulišić, a prenijeli američki mediji.

Američki superstar je indirektno kritikovao njihovu javnost koja je već pobijedila „zmajeva“, pa je dodao da niko na Mundijalu nije imao lagan meč, te da će ekipa morati biti na najvišem nivou ukoliko želi da prođe u osminu finala.

„Ako posmatramo bilo koju utakmicu na Mundijalu, nikome nije lako, pa ni mi nimalo ne očekujemo laganu utakmicu. Ljudi mogu da pričaju šta god hoće, znamo šta oni mogu da ponude, znamo da imaju dobar tim pa moramo biti spremni za sutrašnji meč. Moramo biti na najvišem nivou ako želimo da prođemo dalje. U to nema sumnje“, istakao je vezista Milana.

Nakon što je propustio dio grupne faze zbog povrede lista, Pulišić je potvrdio da je spreman za punu minutažu protiv BiH.

„Odlično sam se osjećao u posljednjoj utakmici protiv Turske. Dobro se osjećam ove sedmice i definitivno sam spreman za sutra“, rekao je Pulišić, a na pitanje može li odigrati 90 ili eventualnih 120 minuta, odgovorio je kratko: „Da“.

SAD je grupnu fazu završila kao pobjednik grupe D, dok su „zmajevi“ prošli u nokaut fazu kao trećeplasirani tim iz B grupe.

(MONDO)