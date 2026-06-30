Fabregas i Gatuzo zaratili oko novog "bosanskog dijamanta": Niotkuda zablistao na Mundijalu i sad vrijedi milione

Ermin Mahmić bi poslije sjajnih izdanja na Svjetskom prvenstvu po svemu sudeći morao da promijeni sredinu.

Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Kada Sesk Fabregas vidi nešto u centralnom veznom, onda tu ima nešto! A upravo su Komo i Seks Fabregas riješili da dovedu Ermina Mahmića nakon sjajnih igara na Mundijalu. Postoji samo jedan problem - mladog vezistu Slovana želi i Lacio, kao i veliki broj klubova iz Njemačke.

Navodno tim iz Libereca ima ponude Ajntrahta iz Frankfurta, Majnca, Kelna i Hofenhajma, ali sve klubove odbija to što sada stalno raste cijena pa Slovan neće da pusti Mahmića ni evro ispod 10.000.000.

Ipak, Lacio je nakon dolaska Đenara Gatuza, koji takođe zna ponešto o dobrim centralnim vezistima, stavio Mahmića na vrh liste želja za naredni prelazni rok. Što se tiče Koma i Seska Fabregasa, tim koji već ima Nika Pasa i Martina Baturinu očigledno očekuje da će prodati makar jednog od njih dvojice.

Tako bi Mahmić zapravo bio zamjena ili za Baturinu koji poslije sjajne sezone u klubu igra odlčno i kao reprezentativac Hrvatske na ovom Mundijalu, ili ako Komo ne uspije da otkupi Pasov ugovor od Real madrida.

Šta je uradio Ermin Mahmić?

Izvor: Dirk Waem / Zuma Press / Profimedia

Nakon igranja nižih liga u rodnoj Austriji, ove sezone se probio u Slovanu i dao osam golova i imao pet asiastencija u ligi, kupu i Evropi. Pred samo Svjetsko prvenstvo je došao u nacionalni tim "zmajeva", a onda je eksplodirao. Prvo je dao gol kada je ušao pred kraj meča sa Švajcarskom, trebalo mu je manje od dva minuta. Onda je zamijenio Edina Džeku u meču sa Katarom i prelomio ga svojim pogotkom. Sada čeka transfer karijere, ali prije toga meč BiH sa SAD.