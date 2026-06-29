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FIFA odabrala najbolje igrače grupne faze Mundijala: On je prvo ime "zmajeva"

FIFA odabrala najbolje igrače grupne faze Mundijala: On je prvo ime "zmajeva"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
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Svjetska fudbalska federacija (FIFA) napravila je izbor najboljih igrača grupne faze Mundijala prema statistici koja je nazvana Power ranking.

FIFA: Kerim Alajbegović najbolje ocijenjeni fudbaler BiH Izvor: Belga / Sipa USA / Profimedia

Fudbaleri svih reprezentacija na Svjetskom prvenstvu su ocijenjeni od 0 do 10 u tri kategorije - napad, odbrana i kreativnost, dok su golmani dobijali ocjene na osnovu posjeda, pasova i odbrana.

Najbolji igrač "zmajeva" na ovoj listi FIFA je mladi Kerim Alajbegović, koji je na 33, mjestu sa ukupnom ocjenom 6.17 za napad, 7.17 za kreativnost i 4.49 za odbranu. Fudbaler njemačkog Bajera iz Leverkuzena je ujedno i jedini fudbaler BiH u Top 100.

Najbolje ocjene dobio je njemački reprezentativac Deniz Undav sa 8.36 u napadu, 6.78 u kreativnosti i 4.7 u napadu ispred kapitena Argentine Lionela Messija sa 8.34 u napadu, 6.43 u kreativnosti, te 5.14 u odbrani.

Cijelu listu "Top performers ranking" pogledajte na sajtu FIFA.

(MONDO)

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Tagovi

Kerim Alajbegović zmajevi Mundijal 2026

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