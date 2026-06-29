Najtraženiji fudbaler svijeta želi samo u PSŽ

U najnovijem razvoju, Jan Diomande želi da pređe u Pari Sen Žermen, uprkos interesovanju drugih velikana. Šta to znači za njegovu karijeru?

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Talentovani Jan Diomande (19) u ovom trenutku je najtraženiji fudbaler na svijetu i neće biti iznenađenje ako poslije Svjetskog prvenstva u SAD, Meksiku i Kanadi promijeni sredinu. Za njega se raspituju svi najbogatiji klubovi svijeta, znaju već unaprijed da moraju da spreme preko 100 miliona evra, ali možda i to bude uzalud.

Jan Diomande je otvoreno rekao u koji klub jedino želi da pređe čime je napravio pometnju na tržištu istovremeno poslavši više nego jasnu poruku čelnicima Pari Sen Žermena. Ako želi da dođe na "Park prinčeva", šta čekaju?

Problem je u tome što je napad Pari Sen Žermena trenutno "bukiran" i nema mjesta za sve. Već dvije godine najbolja ekipa na svijetu blista sa Dembeleom, Dueom i Kvaratskelijom u napadu, znamo da je i Bredli Barkola nezadovoljan što nije uvijek u prvih 11, dok ni to nije uplašilo Diomandea.

Kako prenosi Fabricio Romano, Diomande je istupio u javnost jer je postigao verbalni dogovor sa Parižanima i tako je prebacio pritisak na svoj Lajpcig, koji će morati da "spusti cijenu" ako želi da ostvari želju svog fudbalera koga ne zanimaju drugi klubovi.

Znamo da se za njega prije svih interesovao Liverpul, koji ga je vidio kao direktnu zamjenu za Salaha, međutim tu nije došlo do dogovora zbog toga što su u Lajpcigu tražili previše novca. Spominjali su se i Mančester siti, Čelsi, Bajern Minhen, ali na kraju Diomande želi samo u redove prvaka Evrope.

Podsjetimo, Diomande igra na mjestu lijevog i desnog krila, a u svojoj prvoj sezoni u dresu Lajpciga imao je 13 golova i 10 asistencija. Prethodno je ponikao u lokalnom klubu u svojoj Obali Slonovače, bio je zatim u Americi, a onda je stigao u španski Leganes s kojim je ispao iz La Lige. Nije to obeshrabrilo skaute Lajpciga koji su ga doveli za 20 miliona i sada vrijedi najmanje pet puta više.

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(MONDO)