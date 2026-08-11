Gdje će karijeru nastaviti jedan od najvećih talenata Reala?! Isplivale nove informacije!

Mladi Brazilac donio odluku o svojoj budućnosti uprkos velikom interesovanju Aston Vile, Rome i Mančester junajteda.
Mladi napadač Real Madrida Endrik ipak neće mijenjati sredinu u ovom prelaznom roku. Iako se posljednjih nedjelja uveliko spektakulisalo o njegovom odlasku na pozajmicu, pri čemu su se kao najozbiljniji kandidati spominjali Aston Vila, Roma, pa čak i Mančester junajted, do preokreta je došlo nakon direktnog razgovora sa šefom stručnog štaba.
Brazilski talentovani fudbaler svjestan je da ga u taboru "kraljevskog kluba" čeka paklena konkurencija i da u ovom trenutku nije prva opcija u napadu. Međutim, nakon uvjeravanja iz stručnog štaba da se na njega ozbiljno računa i da će dobiti priliku da pokaže svoj potencijal, Endrik je pristao da ostane u Madridu barem do januara.
Tada će, po uzoru na ranije poteze, ponovo procijeniti svoju situaciju i odlučiti da li je nastavak borbe za minutažu na "Bernabeuu" bolja opcija od odlaska na pozajmicu.
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Borba za mjesto pod suncem
Podsjećanja radi, Endrik je u Real stigao kao jedan od najvećih bisera južnoameričkog fudbala u transferu vrijednom čak 45 miliona evra. Iako još uvijek radi na tome da u potpunosti opravda velika očekivanja i kontinuitet kakav je imao u ranijim fazama karijere, u klubu vjeruju u njegov napredak.
Šta ga očekuje u nastavku sezone - paklena konkurencija u samom špicu napada gdje je mjesto broj jedan namijenjeno Kilijanu Mbapeu, kao promjena pozizije na krilnog fudbalera, uz desnu stranu..