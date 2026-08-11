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Gdje će karijeru nastaviti jedan od najvećih talenata Reala?! Isplivale nove informacije!

Gdje će karijeru nastaviti jedan od najvećih talenata Reala?! Isplivale nove informacije!

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor Kurir Sport
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Mladi Brazilac donio odluku o svojoj budućnosti uprkos velikom interesovanju Aston Vile, Rome i Mančester junajteda.

Endrik ostaje u Real Madridu Izvor: Luka Kolanovic / imago sportfotodienst / Profimedia

Mladi napadač Real Madrida Endrik ipak neće mijenjati sredinu u ovom prelaznom roku. Iako se posljednjih nedjelja uveliko spektakulisalo o njegovom odlasku na pozajmicu, pri čemu su se kao najozbiljniji kandidati spominjali Aston Vila, Roma, pa čak i Mančester junajted, do preokreta je došlo nakon direktnog razgovora sa šefom stručnog štaba.

Brazilski talentovani fudbaler svjestan je da ga u taboru "kraljevskog kluba" čeka paklena konkurencija i da u ovom trenutku nije prva opcija u napadu. Međutim, nakon uvjeravanja iz stručnog štaba da se na njega ozbiljno računa i da će dobiti priliku da pokaže svoj potencijal, Endrik je pristao da ostane u Madridu barem do januara.

Tada će, po uzoru na ranije poteze, ponovo procijeniti svoju situaciju i odlučiti da li je nastavak borbe za minutažu na "Bernabeuu" bolja opcija od odlaska na pozajmicu.

Borba za mjesto pod suncem

Podsjećanja radi, Endrik je u Real stigao kao jedan od najvećih bisera južnoameričkog fudbala u transferu vrijednom čak 45 miliona evra. Iako još uvijek radi na tome da u potpunosti opravda velika očekivanja i kontinuitet kakav je imao u ranijim fazama karijere, u klubu vjeruju u njegov napredak.

Šta ga očekuje u nastavku sezone - paklena konkurencija u samom špicu napada gdje je mjesto broj jedan namijenjeno Kilijanu Mbapeu, kao promjena pozizije na krilnog fudbalera, uz desnu stranu..

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Tagovi

Endrik Real Madrid

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