Sa 18 oženio stariju djevojku i totalno propao: Real Madrid imao hitan sastanak sa vunderkindom

Vunderkind Real Madrida Endrik potpuno je izostavljen iz tima za ovu sezonu i mnogi to povezuju sa privatnim stvarima koje mu se dešavaju. Supruga mu navodno kontroliše život i navike.

Brazilski fudbaler Endrik važi za jednog od najtalentovanijih igrača svijeta, međutim ove sezone u Real Madridu ne dobija šansu. Uprkos tome što se okrenuo mladima - Ćabi Alonso ga nema u planovima i mnogi spekulišu da to nema veze sa njegovim fudbalskim znanjem, nego problemima koje ima van terena.

Već dugo se u Španiji priča o čudnoj odluci Endrika da se ovog ljeta oženi i da su se kod njega prioriteti u životu promijenili otkako je zavolio šest godina stariju manekenku Gabrijelu Mirandu. Njih dvoje su bili u vezi još dok je Endrik bio maloljetan i to je izazvalo mnogo kontroverzi, da bi zapravo u braku bili još od septembra 2024. Zapravo, zvanična ceremonija održana je tokom ljeta i od tada se Endrik značajno opustio i promijenio svoj pristup fudbalu. Pogledajte kako izgleda Gabrijela Miranda:

Zbog nje ili zbog nečeg drugog - Endrik ove sezone nema niti jedan minut u dresu Real Madrida, a Ćabi Alonso mu je rekao da ako ne promijeni navike može da zaboravi na ozbiljan fudbal. Zato su njih dvojica sjeli i porazgovarali na ovu temu, poslije čega je odlučeno da Endrik ode na pozajmicu.

Brazilac se i dalje nada da bi mogao da bude u sastavu Brazila za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, nadajući se pozivu svog bivšeg trenera i danas selektora Karla Ančelotija, ali će morati ozbiljno da napreduje od januara...

Dogovor je već pao oko odlaska na pozajmicu, samo je pitanje gdje? I tu se navodno pita njegova supruga Gabrijela Miranda.

Da li Endrik ima predbračni ugovor s njom?

Endrik je jednom prilikom otkrio da su potpisali ugovor u kome se nalazi nekoliko pomalo bizarnih pravila. Obavezno pravilo je da njih dvoje moraju jedno drugom reći "Volim te" u svim situacijama.

Takođe, ni Endriku ni Mirandi nije dozvoljeno da razviju bilo kakvu zavisnost, bilo da je u pitanju droga ili alkohol. Njih dvoje su odlučili da zaključe ugovor kako bi zadržali poštovanje i naklonost jedno prema drugom. Tokom ljeta bili su na ekskluzivnim ljetovanjima, poslije čega je fudbaler došao nespreman na pripreme Real Madrida.