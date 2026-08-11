Ana Ivanović pričala je o svojoj karijeri detaljno, pa je tako otkrila i neke stvari o kojima do sada javno nije pričala

Izvor: printscreen / Arena Sport

Ana Ivanović je osvojila Rolan Garos, bila prva na svijetu i jedna je od najboljih srpskih teniserki svih vremena. Ali, nije karijera tekla kao med i mlijeko. Posebno kada se na sve to nadovežu i strah i neki problemi o kojima nije javno pričala.

"Imala sam strah od publike i ljudi. Po igri sam rizikovala, nisam bila neko ko igra na sigurno. Problem mi je bio što je bilo toliko ljudi", ispričala je Ana u podkastu "(Ne)uspjeh prvaka" kod Slavena Bilića.

Vidi opis "Napustio me je i otišao": Ana Ivanović se slomila zbog ovoga, shvatila je da je ostala sama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: Profimedia Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: Instagram / anaivanovic Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: PETER KNEFFEL / AFP / Profimedia Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimed Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimed Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: Felix Hörhager / AFP / Profimed Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: Star Press / Splash / Profimedia Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: Instagram/screenshot/anaivanovic Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: Instagram Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: Profiemdia Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: Lepa i Srecna Br. slika: 15 15 / 15 AD

Imala je neke velike pobjede u karijeri, ali i neke velike poraze. I dan-danas je teško objasniti kako je izgubila meč od Kim Klajsters u kom je vodila sa 1:0 u setovima i u drugom imala vođstvo od 5:1 i 40:0.

"Ne znam, stvarno ne znam. Ona je odigrala jako dobro tih par poena i sve to, tenis je mnogo čudan sport. Sjećaš se Korije i Gaudija na Rolan Garosu, to se dešava. Ne razmišljaš o krajnjem rezultatu, igraš poen po poen, mic po mic i izmakne ti. Ni ne osjetiš, ne znam. Neki put se kod igrača vidi spirala, jedan poen može da okrene meč. Igrači iz vrha to znaju da primijete i da okrenu. Sa trenerima provodiš više vremena nego sa porodicom."

"Dva puta me napustio i otišao"

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Kada je počela priču o trenerima novi selektor Hrvatske je pitao baš o tom detalju, zašto ih je mijenjala toliko.

"Mislim da je to malo potcijenjeno, kažu da žene stalno mijenjaju trenere. Radila sam sa Svenom Greneveldom dosta, radio je on sa 'Adidasom', organizovali su program sa trenerima koji su vodili računa o igračima. Dobro sam kliknula sa Svenom, htjela sam da ga angažujem, ali dva dana pred Australijan open mi je rekao da to ne želi i samu me ostavio, bila sam bez trenera. Jednom tada, jednom dvije godine ranije kada je samo otišao, bez objašnjenja", prepričava Ana.

Pokušao je Bilić da se našali i da je pita da li je možda teška za saradnju.

"Ne znam, možda sam bila teška za saradnju. Sjećam se, teško mi je to palo. Nije bilo to u najboljem momentu, bilo je to mislim 2009. i 2011. godine. Pokušavaš da nađeš nekoga ko će da ti odgovara, dosta vremena provodite zajedno, ne možeš od jutra do sutra da budeš sa trenerom, oni vole da kontrolišu, bilo je tu konflikata. Nisam osoba koja je voljela da izlazi, ali sam voljela da prošetam, da odem u šoping, na plažu i slično, nije to bilo dozvoljeno. Počne to da ti smeta psihički."

"Zabranio mi je da večeram sa porodicom"

Vidi opis "Napustio me je i otišao": Ana Ivanović se slomila zbog ovoga, shvatila je da je ostala sama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: Instagram/anaivanovic/printscreen Br. slika: 19 19 / 19

Upravo je sa Holanđaninom Greneveldom osvojila taj Rolan Garos 2008. godine, ali je tada bilo dosta restrikcija od strane trenera.

"Ono što je meni odredilo mnogo toga u karijeri je taj Rolan Garos. Kada sam ga osvojila sam ređala uspjehe, bilo je i poraza, mlada sam pa nije to bilo toliko. Kada sam ga osvojila, moj trener mi je rekao 'Ana, svaki dan pred meč ne smiješ da večeraš sa porodicom, uzima ti previše energije. Možeš u 19h na večeru sa bratom i kondicionim trenerom i onda u sobu.' Odemo na večeru u isti restoran u blizini hotela, soba koju smo brat Miloš i ja dijelili. U 21h sjediš u sobi. Problem je u tome, jesam imala rezultat i osvojila turnir. Meni je to odricanje svega bilo jednako uspjehu. Čak i kada sam željela da se opustim da odem u šoping ili dan na plažu, mislila sam da će da mi se vrati loše. Ređala su se odricanja, ne pričam o ljetovanjima i sličnom, samo o nekoliko sati ili nekoliko dana", iskrena je Ana.

"Oni pogriješe, ja se izvinjavam"

Pričala je srpska teniserka i o načinu na koji razmišlja i koliko voli da preuzima odgovornost. Prija joj više individualni od timskog sporta.

"Kada sam bila mlađa, voljela sam odbojku i košarku, nikada nisam trenirala. Ne znam da li bih mogla da se snađem u timskom sportu, nisam nikada trenirala. Nisam voljela u tenisu da igram dubl, nisam se pronalazila u tome. Ako pogriješim osjećam krivicu jer smo zbog mene izgubili poen. Zato je individualni sport ono što je za mene, da sama odgovaram i za dobro i za loše. Mene su treneri i sparing partneri prozivali kada prebacujemo lopticu, oni pogriješe, ja im se izvinjavam", zaključila je Ana Ivanović sa osmjehom.