Vojvodina dovodi bivšeg reprezentativca Srbije: Godinama je igrao u njemačkoj Bundesligi

Fudbalski klub Vojvodina nastavlja jačanje igračkog kadra, a u Novi Sad stiže Erhan Mašović, štoper koji ima bogato iskustvo iz njemačkog fudbala.

Izvor: MN PRESS

Nekadašnji srpski reprezentativac Erhan Mašović (27) igraće u Superligi tokom ove sezone! Nakon što je održavao formu sa ekipom Novog Pazara i pominjao se kao potencijalno pojačanje Partizana, iskusni defanzivac će potpisati ugovor sa Vojvodinom i tako pojačati konkurenciju na deficitarnoj poziciji za tim iz Novog Sada.

Novosađani su tokom ljeta potrošili ogroman novac na sklapanje tima koji je trebalo da bude konkurentan i na evropskoj sceni, ali ih je u tome spriječio izuzetno težak žrijeb koji su dobili za kvalifikacije. Ipak, utisak je da odbrana nije bila dovoljno pojačana - Miroslav Tanjga imao je na raspolaganju samo tri štopera, a pošto je njegov sin Siniša trenutno van stroja, nasljednik Marko Savić može da računa samo na Đorđa Crnomarkovića i Kornela Suča. Jasno je da tu fali igrač koji bi dodao kvalitet timu.

Povremeni srpski reprezentativac Erhan Mašović kolabirao je na terenu prije nešto više od godinu dana, a igranje za Vojvodinu u Superligi Srbije trebalo bi da mu posluži da se vrati u pravu formu. On je dobio dozvolu ljekara da nakon pauze nastavi karijeru, pa će biti zanimljivo vidjeti ga u srpskom fudbalu nekoliko godina nakon što je iz Čukaričkog otišao u inostranstvo.

Kakvu karijeru ima Erhan Mašović?

Fudbaler iz Novog Pazara već kao dječak napustio je rodni grad, da bi u Čukaričkom nastavio fudbalsko školovanje. Nakon igranja za mlađe kategorije tima sa Banovog brda, Erhan Mašović je postao prvotimac bijelo-crnih i jedan od najvažnijih igrača u timu.

Uslijedio je transfer u belgijski Klub Briž, zatim pozajmica u slovački Trenčin i danski Horsens, a onda i transfer u njemački Bohum. Sa tom ekipom Mašović je igrao četiri sezone u elitnom rangu njemačkog fudbala, ali i dvije sezone u "Cvajti". Ugovor mu je istekao ovog ljeta, pa je Mašović održavao formu sa ekipom Novog Pazara.

Svojevremeno je Erhan Mašović odigrao preko 60 mečeva za mlađe kategorije reprezentacije Srbije. Tokom selektorskog mandata Dragana Stojkovića Piksija pet puta je nastupio za seniorsku selekciju Srbije, ali je posljednji poziv u nacionalni tim dobio prije više od dvije godine.