"Uradiću ono što Bog kaže mojoj ženi": Realovo čudo od djeteta bez dileme progovorilo o budućnosti

Mladi fudbaler Real Madrida Endrik dao je izjavu koja je privukla pažnju javnosti. Predviđen je da bude velika zvijezda "kraljevskog" kluba, ali ostaje pitanje hoće li uspjeti u tome.

Izvor: MOURAD ALLILI / Sipa Press / Profimedia

Mladi Endrik (19) je stigao kao senzacija u Real Madrid. Poklekao je pred velikim očekivanjima, ne može se reći da se snašao, ali je jasno da su godine karijere tek pred momkom rođenim u Brazilu. U međuvremenu pozajmljen je ekipi Liona, podigao je igru na viši nivo, a s tim i privukao pažnju javnosti. U jednom od intervjua bio je vrlo direktan kad je u pitanju nastavak karijere.

Endrik je postigao gol za pobjedu Liona nad Renom (4:2) u 32. kolu Lige 1. Samim tim, mogao bi da privuče pažnju Karla Anćelotija za predstojeće Svjetsko prvenstvo, ali nije daleko i eventualni povratak u Real Madrid. Da li će ponovo obući tres "kraljevskog" kluba i izaći na "Bernabeu" imao je vrlo zanimljiv odgovor.

"Kao što sam već rekao... Ako treba da ostanem ovdje, ako je da se vratim u Real Madrid ili ako treba da odem negdje drugo, uradiću ono što mi Bog kaže. Ono što Bog kaže mojoj supruzi. Zahvalan sam Bogu što me je doveo ovdje. Veoma sam srećan što sam ovdje. Ali to je to, uradiću ono što mi Bog kaže da uradim, ono što Bog stavi u glavu mojoj supruzi da uradi", rekao je Endrik, a prenio "Globo".

Mladi Brazilac postigao je gol za Lion u drugom poluvremenu. Tokom čitave sezone postigao je osam golova, a ima i šest asistencija. Čini se, ono što je postigao u sezoni za sada ga čini zadovoljnim igračem.

"Rekao bih da je jedna od najboljih odluka - doći u Lion. Veoma sam zahvalan Bogu zbog toga, jer sam došao u tim koji me je lijepo prihvatio. Veoma sam srećan i jasno je, ako Bog da i ako odem na Svjetsko prvenstvo, to je zasluga cijelog Liona", rekao je mladi igrač.

Osim što je bio u središtu dešavanja zbog talenta i dolaska u Real Madrid, Endrik je pažnju privukao i zbog toga što je sa 18 godina stao na "ludi kamen". Mladi igrač zavolio je šest godina stariju manekenku Gabrijelu Mirandu, sa kojom je bio u vezi dok je još bio maloljetan, pa su kontroverze bile na najvišem mogućem nivou. Bilo kako bilo, par se vjenčao septembra 2024.

Endrik je jednom prilikom otkrio da su potpisali ugovor u kome se nalazi nekoliko pomalo bizarnih pravila. Obavezno pravilo je da njih dvoje moraju jedno drugom reći "Volim te" u svim situacijama. Takođe, ni Endriku ni Mirandi nije dozvoljeno da razviju bilo kakvu zavisnost, bilo da je u pitanju droga ili alkohol. Njih dvoje su odlučili da zauključe ugovor kako bi zadržali poštovanje i naklonost jedno prema drugom.

