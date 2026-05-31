Ko kaže da nema ruskih zastava na utakmicama? Žena golmana PSŽ-a napravila improvizaciju koja je obišla svijet

Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
Supruga golmana Pari Žen Žermena Matvej Safonov napravila je rusku zastavu na finalu Lige šampiona

Ruska zastava na finalu Lige šampiona Izvor: Screenshot/Instagram/@topolina_13/@kondraaa

Godinama ne gledamo ruske zastave na utakmicama, pošto su zabranjene zbog ratnih dešavanja. Međutim, u finalu Lige šampiona imali smo priliku da vidimo improvizovanu rusku zastavu napravljenu na licu mjesta. To je uradila supruga golmana Pari Sen Žermena Matveja Safonova, a snimak je brzo postao viralan na društvenim mrežama.

Možda postoji zabrana unošenja ruske zastave, ali je Marina Kondratjuk, supruga golmana šampiona elitnog takmičenja, na dosjetljiv način uspjela da podrži muža. S obzirom na to da je na finalu Lige šampiona postojala koreografija, pa su se na tribinama našle kese baš u bojama koje su joj bile potrebne, riješila je da sama napravi zastavu i sa Safonovim proslavi činjenicu da je PSŽ odbranio titulu.

Marina je od kesa bijele, plave i crvene boje napravila zastavu. Spojila je tri različita rekvizita za koreografiju i tako dobila zastavu koja je zabranjena na sportskim događajima. Usput se fotografisala i snimala dok je pravila predmet kojim je oduševila supruga. Na kraju, ruska zastava se vijorila na finalu Lige šampiona.

Marina je poslije osvajanja titule sišla i na teren, ogrnuta zastavom, a potom se pozdravila sa suprugom i čestitala mu na podvigu. Navijače je oduševila dosjetljivost atraktivne Ruskinje, koja je od dijelova koreografije uspjela da napravi zastavu i zatim izmami osmijeh na lice golmanu PSŽ-a.

Ko je Marina Kondratjuk?

Marina je bila stjuardesa, a prethodno je završila fakultet za poreze i oporezivanje. Međutim, diploma joj nije obezbijedila posao u struci, već je kao stjuardesa radila na letovima fudbalskog kluba Krasnodar, pa ju je sudbina spojila sa Matvejem Safonovim.

Međutim, kako je ruski golman u tom trenutku bio u braku sa Anastasijom Kazaček, romansa stjuardese i Safonova privukla je veliku pažnju javnosti. Ruski golman iz prvog braka ima ćerku Maju, a kada su u javnost dospjele informacije o novoj vezi, Marina je bila optuživana za krah braka. U narednom periodu Ruskinja je vrlo često dobijala brojne kritike na društvenim mrežama zbog dešavanja u privatnom životu.

Na kraju, par je u martu 2025. stao na "ludi kamen", a čitava ceremonija održana je u tajnosti.

